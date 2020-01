Altwarmbüchen

Die fortschreitende Zentrumssanierung in Altwarmbüchen trifft jetzt auch die Buslinien. Deren Nutzer müssen sich vom Betriebsbeginn am Montag, 3. Februar, an auf längere Fußwege einstellen – voraussichtlich bis Ende März.

Regiobus richtet Ersatzhaltestelle ein

Wie das Verkehrsunternehmen Regiobus jetzt mitteilte, werden die Linien 630 und 900 die Haltestelle Altwarmbüchen/Seestraße ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anfahren. Die Fahrgäste können ersatzweise auf die Haltestelle Altwarmbüchen/Am Rischteich ausweichen. Auf den Buslinien 630, 635 und 900 entfallen zudem die regulären Haltestellen Altwarmbüchen/Bothfelder Straße und Altwarmbüchen/ Farrelweg. Eine Ersatzhaltestelle dafür wird an der Straße Farrelweg eingerichtet.

Millionenteure Zentrumssanierung

Grund für die Haltestellenverlegung ist der Umbau des Zentrums in Altwarmbüchen. Bund, Land und Gemeinde investieren dafür etliche Millionen Euro. Nachdem zunächst der östliche Teil der Bothfelder Straße umgebaut worden war, ist nun seit dem 13. Januar der Einmündungsbereich von Bothfelder und Königsberger Straße an der Reihe. Durch die Sperrung ergeben sich drei Sackgassen. Wer als Autofahrer das Rathaus, die Arztpraxen und die Geschäfte im Zentrum ansteuert, muss sich also zuvor überlegen, wo er sein Auto abstellen möchte – ob am westlichen oder östlichen Teil der Bothfelder Straße oder aber an der Königsberger Straße.

Die Linienbusse hatten den Baustellenbereich bislang noch passieren können. Mit dem Fortschreiten der Arbeiten ist damit Anfang Februar nun fürs erste Schluss.

Von Frank Walter