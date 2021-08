Isernhagen H.B

Während sich Schülerinnen und Schüler sowie viele Kindergartenkinder in den großen Sommerferien erholen dürfen, laufen in allen Schulen und Kitas in Isernhagen größere und kleinere Bauarbeiten: Aktuell lässt die Gemeinde ein Klassenzimmer in der Friedrich-Dierks-Grundschule in H.B. und drei Räume in der direkt benachbarten Kindertagesstätte sanieren. Bauarbeiter haben auch in einem Unterrichtsraum der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. zu tun. Die Sanierungsarbeiten schlagen mit rund 42.000 Euro zur Buche, teilt die Gemeinde mit.

In der Grundschule H.B. wird aktuell fleißig geklebt: Bodenverleger Thomas Büttner verstreicht Kleber auf dem Boden für den gelben Linoleumbelag. Was fehlt, sind noch die Fußleisten und dann ist auch das letzte Klassenzimmer der Friedrich-Dierks-Grundschule in H.B. saniert. Zuvor haben Arbeiter die Heizkörper erneuert, die Decke mit Akustikplatten ausgelegt und die Wände gestrichen. „Was noch fehlt, sind sogenannte Wandabsorber“, berichtet Tobias Hoyzer vom Amt für Gebäudewirtschaft und Liegenschaftsunterhaltung beim Rundgang. Auch diese dienen der besseren Akustik im Klassenraum.

Alle Unterrichtsräume sind modernisiert

Peu à peu hatte die Gemeinde in der Vergangenheit die Unterrichtsräume der 1970 errichteten Friedrich-Dierks-Grundschule rundum modernisieren lassen. In den vergangenen Jahren seien die Fenster durch neue ersetzt, das Sekretariat umgebaut und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht worden, sagt Hoyzer.

Friedrich-Dierks-Grundschule in H.B.: Thomas Büttner verteilt auf dem Boden den Klebstoff für einen neuen Belag. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Auch in der direkt an die Grundschule angrenzenden Kindertagesstätte in H.B. wird derzeit kräftig gewerkelt. Das Büro der Leiterin erhält neue Elektrikleitungen, Wandanstrich, Bodenbelag und ebenfalls eine Akustikdecke. Im Raum der Igelgruppe bringen Arbeiter neue Deckenbeleuchtungen an und streichen die Wände. Einen neuen Anstrich sowie Elektroleitungen erhält ebenfalls der Personalraum der Kindertagesstätte.

An der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. sanieren Firmen aktuell einen Klassenraum. Da seien allerdings die Akustikdecken sowie Heizkörper bereits in den vergangenen Jahren erneuert worden, sagt Hoyzer. Malerarbeiten und Fußboden stünden noch aus. Seinen Angaben nach stünden grundsätzlich in allen Schulen und Kindergärten Arbeiten in den Ferien an. Aber nicht überall seien sie mit großen Aufwand verbunden.

Sanierung ist kein Wunschkonzert

„Wer denkt, dass Arbeiten an Schulen und Kindergärten der Gemeinde ein sogenanntes Wunschkonzert wären, der irrt“, sagt Hoyzer. Jedes Jahr im Januar gebe es technische Begehungen in allen Einrichtungen. Dann schauten sich die Verwaltungsmitarbeiter die Gebäude in Isernhagen genau an und legten eine Prioritätenliste fest, nach der die notwendigen Bauvorhaben der Reihe nach in den Ferien abgearbeitet würden. An erster Stelle stehe stets die Sicherheit, gefolgt von der Substanzerhaltung – die Schönheit der Räume stehe an letzter Position, sagt Hoyzer. Dass die Bauarbeiten stets in den Ferien erfolgen, hat einen pragmatischen Grund: Während des Kita-Betriebs oder gar im Unterricht ist so etwas nicht denkbar.

Von Katerina Jarolim-Vormeier