Kirchhorst

Nur für zwei bis drei Wochen musste im Frühjahr ein Teil der Belegschaft in die Kurzarbeit gehen. Ohne weitere staatliche Hilfen ist bei der Ludwig Bertram GmbH nach Einbußen im zweiten Quartal der Wachstumsmotor zwischenzeitlich wieder angesprungen. Weil das am Kirchhorster See ansässige Unternehmen unterm Strich gut durchs Corona-Jahr gekommen ist, unterstützt es zu Weihnachten seine Standortkommune Isernhagen mit einer Sachspende bei der Eindämmung der Pandemie.

Binnen der sechseinhalb Jahre seit dem Umzug von Laatzen ins Kirchhorster Gewerbegebiet Südlich Trennenmoor ist die Bertram-Belegschaft von 100 auf 140 Mitarbeiter gewachsen. 2019 bekam der Bürotrakt ein Obergeschoss aufgesetzt. Und im Januar 2021 soll eine zusätzliche, knapp 3000 Quadratmeter große Logistikhalle in Betrieb genommen werden, weil die bestehende – immerhin 10.000 Quadratmeter groß und mit platzsparenden Verschieberegalen ausgestattet – schon nicht mehr für den gewachsenen Warenumschlag ausreicht.

Das 10.000 Quadratmeter große Regallagergebäude reicht Bertram nicht mehr aus. Ein weiterer Lagerkomplex ist im Bau. Quelle: Martin Lauber

Teststrecke für Rollatoren

Zudem sucht das Unternehmen aktuell neue Mitarbeiter fürs Büro sowie handwerklich versierte Leute, denn die Anfertigung, Wartung, Reparatur und individuelle Anpassung von Mobilitätshilfen wie Rollstühlen und Rollatoren gehören zur Kernkompetenz. Die Tochterfirma Bertram vital versorgt Pflegeeinrichtungen im 50-Kilometer-Umkreis rund um Hannover unter anderem mit Rehabilitationstechnik – inklusive Kundenservice. Am Firmensitz selbst gibt es für Endverbraucher außer einer Ausstellung sogar eine Rollatorteststrecke.

Die demografische Entwicklung hin zu einer alternden Gesellschaft ist ein Wachstumsfaktor für die gesamte Gesundheitsbranche. Den Schub bei Bertram habe aber erst der neue, bestens an die Autobahn angebundene Standort Kirchhorst möglich gemacht, erklärt der geschäftsführende Mitgesellschafter Thomas Ritter. Außenlager wurden aufgelöst und dort zentralisiert, Prozesse verschlankt. Zudem habe es die Gemeinde Isernhagen seiner Firma von Anfang an ermöglicht, flexibel zu agieren. Augenblicklich hält die Kommune im Gewerbegebiet Südlich Trennenmoor für Bertram eine Fläche frei mit der Option, dass die Firma in einigen Jahren die aktuell im Bau befindliche Logistikhalle noch einmal um 1500 Quadratmeter erweitern kann.

Das neue Lagergebäude ist 3000 Quadratmeter groß. Laut Geschäftsführer Thomas Ritter soll es bereits im Januar in Betrieb genommen werden. Quelle: Martin Lauber

Vier Inhaberfamilien führen das vor 145 Jahren gegründete Unternehmen, das neben dem Sanitätshaus Bertram vital zwei weitere im ganzen deutschsprachigen Raum agierende Geschäftsbereiche seit 2014 von Kirchhorst aus zentral steuert: Russka vertreibt ein umfangreiches Sortiment mit medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln unter eigenem Label sowie von namhaften Herstellern. Tochter Medvet ist als Versandhandel und Onlineshop auf tierärztlichen Praxisbedarf spezialisiert.

Corona erschwert Kundendienst in Pflegeeinrichtungen

Beim Thema Corona ist die Kirchhorster Firma nicht wegen eines potenziellen, temporären Absatzmarktes auf den Zug aufgesprungen. „Natürlich wurden auch uns Container mit FFP-Masken aus China angeboten“, verrät Ritter. „Aber ein CE-Zeichen allein sagt noch gar nichts. Wir haben die Finger davon gelassen.“

Auswirkungen der Pandemie bekam das Unternehmen im Frühjahr negativ zu spüren, weil orthopädische Operationen in den Krankenhaus en gros verschoben und damit auch Dienstleistungen und Artikel für die Nachversorgung nicht benötigt wurden. „Das ist zum Teil nachgeholt worden“, erklärt der Geschäftsführer. Aktuell sei, wie schon während der ersten Welle, erneut die Versorgung von Patienten in den Pflegeeinrichtungen durch die Hygienevorschriften erschwert oder gar nicht möglich. Der Kundendienst kann so nicht vor Ort Gehhilfen oder Spezialrollstühle individuell für die Nutzer anpassen.

Jeweils 5000 textile Alltagsmasken und Flaschen mit Handdesinfektionsmittel hat Thomas Ritter (links), Geschäftsführer des Sanitätshauses Bertram vital, an Bürgermeister Arpad Bogya übergeben. Quelle: Martin Lauber

Bertram spendet 5000 Masken 5000 wiederverwendbare Mund-und-Nasen-Masken aus waschbarer Mikrofaser und ebenso viele handliche 150-Milliliter-Flaschen mit einem Handdesinfektionsmittel hat Isernhagens Bürgermeister Arpad Bogya von der Geschäftsführung der Bertram GmbH überreicht bekommen – natürlich nur symbolisch. Denn das Geschenk, mit dem das Unternehmen aus der Gesundheitsbranche zur Pandemiebekämpfung beitragen will, war auf drei Europaletten gestapelt und wurde nach dem offiziellen Übergabetermin per Lastwagen geliefert. „Die Schutzausstattung können Sie dort einsetzen, wo Bedarf besteht“, erklärte Dirk Herkendell, Abteilungsleiter bei Bertram vital. „Uns ist es wichtig, die Gemeinde Isernhagen, in der wir seit 2014 beheimatet sind, in diesen herausfordernden Zeiten tatkräftig zu unterstützen.“ Der Bürgermeister sieht viele Verwendungsmöglichkeiten für die Spende – in den Kindergärten und Schulen ebenso wie bei der Feuerwehr und den Gemeindebediensteten sowie außerdem nach dem Lockdown in den Begegnungsstätten. Bogya sagte, das Geschenk stelle in seinen Augen auch eine „positive Rückkopplung“ dar auf die Bemühungen der kommunalen Wirtschaftsförderung, für die er sehr dankbar sei. „Wir haben den Umzug keinen Tag bereut“, erwiderte Geschäftsführer Thomas Ritter.

Das geschieht dafür zurzeit verstärkt in der Werkstatt im Bertram-Logistikzentrum in Kirchhorst. Gebrauchte Rollstühle und Rollatoren passieren das Gebäude durch eine Hygieneschleuse, in der sie gründlich desinfiziert werden. Das passiert allerdings generell – auch außerhalb pandemischer Zeiten.

Von Martin Lauber