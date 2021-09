Kirchhorst

An den Ortseingängen von Kirchhorst hängen wieder neue Begrüßungsschilder: Der Männerstammtisch hat es sich nicht nehmen lassen, zum zweiten Mal die Botschaften zu aktualisieren. Entstanden war die Idee vor mehr als einem Jahr zum Beginn der Corona-Krise. Weil die Veranstaltungen ausfielen und keine Ankündigungen an den Dorfeingängen platziert werden konnten, mahnten neue Schilder Zusammenhalt an. Auch im Frühjahr dieses Jahres war in der zweiten Runde Corona das Thema – verbunden mit der Aufforderung, einander in der Krise zu helfen und zu unterstützen.

Jetzt ist es aber Zeit, neue Themen zu wählen, teilt der Männerstammtisch mit: „Corona war uns als erneutes Thema zu langweilig, Kinder sind wichtiger.“ Deshalb weisen die knallgelben Schilder jetzt auf den Schulstart hin und bitten Autofahrer um Rücksicht und Vorsicht.

Von Carina Bahl