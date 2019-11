Altwarmbüchen

10.870 Kilometer liegen zwischen Isernhagen und Arequipa, einer Millionenstadt in Peru. Luftlinie, versteht sich. Abigail Benavides, Aitana Alba, Sebastian Haimberger, Gabriel Orihuela, Adrian Alvarez, Meyli Tejada und Daniela Canbagal haben diese weite Anreise auf sich genommen, um das Gymnasium Isernhagen kennenzulernen. Die Neuntklässler der deutschen Max-Uhle-Schule sind dank eines Schüleraustauschs für zwei Monate in Deutschland zu Gast. Ihre Mission hier: noch besser Deutsch lernen. Denn nach ihrer Rückkehr in ihre Heimat werden sie dort das deutsche Sprachdiplom 2 ablegen: Es bescheinigt ihnen Kenntnisse der Stufe B2/C1 – dies ist Voraussetzung, um an einer deutschen Universität studieren zu können.

„Ich verstehe alles, kann aber nur langsam antworten“, beschreibt Gabriel seinen Sprachstand. Wie er haben auch die anderen Jugendlichen bereits im Kindergarten angefangen, Deutsch zu lernen. An der Max-Uhle-Schule – einer Privatschule, an der auch Hagen Engelbrecht, der den Austausch koordiniert, für einige Jahre gelehrt hat – haben sie sechs Stunden in der Woche Deutschunterricht. Was an dieser Sprache so schwer ist? „Alles. Die Grammatik, die Vokabeln, die Aussprache, die langen Wörter“, tragen die jungen Peruaner zusammen. Lernen wollen sie die Sprache trotzdem. Besonders wichtig ist das Sprachdiplom für Sebastian. Er will später einmal nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, um Ingenieur zu werden.

Studium in Deutschland geplant

Warum er nach Deutschland will und nicht nach Spanien? Das planen Aitana, sie will dort Medizin studieren, und Adrian. „Weil ich denke, dass die Lebensqualität und der Verdienst in Deutschland besser sind“, sagt Sebastian. Er ist auch der einzige aus der Gruppe, der bereits schon einmal in Deutschland war. „In Nürnberg.“ Mit dem Wetter hierzulande können sich die meisten der jungen Peruaner aber nicht so richtig anfreunden. „Es ist kalt hier“, sagt Adrian. In Arequipa ist das anders. In der zwischen drei Vulkanen gelegenen Stadt herrscht ganzjährig ein gemäßigtes Klima. Schnee auf der Straße kennen die Besucher nicht – der liegt lediglich auf den Bergkuppen in Tausenden Metern Höhe.

Und noch etwas ist anders in Isernhagen: „Man kann hier am Sonntag nicht einkaufen“, sagt Sebastian einigermaßen verwundert. „In Arequipa ist auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet“, erklärt Lehrer Hagen Engelbrecht. „Und es gibt dort viele Märkte, auf denen man Obst und Gemüse, aber auch Elektroartikel kaufen kann.“ Was gefällt den Jugendlichen in Deutschland? „Es ist sicherer hier. Wenn ich meine Tasche hier irgendwo abstelle, muss ich nicht so aufpassen, dass sie gestohlen wird“, sagt Gabriel. Und dass die Busse pünktlich fahren und an der Haltestelle anhalten. „In Peru muss man winken und rufen, wenn man an der Straße steht, dann hält der Fahrer an“, verdeutlicht Engelbrecht diesen Unterschied.

Gegenbesuch in Peru im kommenden Sommer

Im kommenden Sommer werden Schüler des Gymnasium Isernhagen zum Gegenbesuch aufbrechen. Nicht nur die sieben, die Gastschüler aufgenommen haben. „Auch drei weitere möchten noch mitfahren“, sagt Engelbrecht erfreut über den Anklang, den der Austausch findet. Damit die Schüler nicht all zuviel Unterricht verpassen, wird ein Teil der Reise in die Sommerferien fallen.

Currywurst schmeckt den Peruanern

Von Sandra Köhler