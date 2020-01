Isernhagen H.B

Die Ära Ralf Auras soll am Sonnabend, 15. Februar, enden. Dann treffen sich die Mitglieder der Schützengesellschaft Isernhagen H.B. zu ihrer Jahresversammlung, bei der Auras nicht wieder kandidieren wird.

Nach 13 Jahren ist Schluss als Schützenchef

13 Jahre und damit länger als jeder andere seit der Gründung 1954 führt Auras die Geschicke des Vereins. Bei seinem letzten Schützenfest in tragender Rolle im Sommer 2019 hatte der damals 58-Jährige seinen geplanten Abschied aus dem Amt mit dem Wunsch nach mehr Freizeit begründet. „Man opfert doch sehr viel Zeit als Vorsitzender.“ In die Schützengesellschaft eingetreten war der Groß- und Einzelhandelskaufmann bereits als Zehnjähriger. Kreisschützenpräsident Werner Bösche hatte Auras beim Schützenfest 2019 mit der Ehrennadel in Gold des Fachverbands Schießsport ausgezeichnet.

Bei der Jahresversammlung Mitte Februar geht es für die Mitglieder nun vor allem darum, einen neuen Vorstand zu wählen. Auras’ bisherige Stellvertreterin Ines Ehlen-Stahlhut hat laut Pressewart Bernd Klapproth ihre Bereitschaft erklärt, für den Vorsitz zu kandidieren. Insgesamt seien viele Posten neu zu besetzen. Außerdem stehen Ehrungen, Berichte, Grußworte sowie der Haushalt 2020 auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 17 Uhr im Schützenhaus an der Bahnhofstraße beginnt und mit einem Imbiss endet. Der Vorstand bittet die Mitglieder, in Uniform zu erscheinen.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter