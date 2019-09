Isernhagen

Die Verschuldung der Gemeinde Isernhagen wird in den nächsten Jahren massiv ansteigen. Die CDU-Führung sieht gar die Gefahr einer Finanzkrise – und fordert daher, neue Wege einzuschlagen.

Mehr als 25 Millionen Euro für den Schulcampus, dazu weitere Investitionen beispielsweise in das alte Gymnasiumsgebäude, in neue Feuerwehrhäuser und Kitas sowie den neuen Grundschulstandort für Altwarmbüchen: Der Gemeinde Isernhagen stehen in den nächsten Jahren millionenschwere Investitionen ins Haus.

Investitionen lassen Schuldenstand explodieren

Laut der Eckwerte zum Haushalt 2020 verursachen die Investitionen eine Steigerung des Kreditbestandes zum Jahresende 2023 auf fast 55 Millionen Euro. Die Verschuldung steigt damit gegenüber dem Stand von Ende 2018 um 284 Prozent.

Ab der Einbringung des Haushaltsplanes durch Bürgermeister Arpad Bogya im Rat am Montag, 23. September, dürfte den Finanzpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern ein heißer Herbst bevorstehen. Sowohl die Verwaltung als auch die Ratsfraktionen werden versuchen, den zu erwartenden Fehlbedarf im Ergebnishaushalt möglich weit zu verringern, bis der Rat schließlich in seiner Dezembersitzung über die Finanzplanung für das nächste Jahr beschließt.

CDU sieht Gefahr einer Finanzkrise

Der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Tim Mithöfer und Helmut Lübeck, Chef der CDU-Ratsfraktion, sehen für die nächsten Jahre gar die Gefahr einer Finanzkrise. „Diese würde künftige Generationen, Politik und Verwaltung in enge Korsette schnüren, die dann wenig bis keinen Spielraum für Projekte und Instandhaltungen sowie die allgemeine Entwicklung der Gemeinde lassen.“ Denn die Folgekosten der Investitionen – also Zins und Tilgung, Betriebskosten und Instandhaltungen – „belasten nachhaltig und über viele Jahre den Ergebnishaushalt der Gemeinde“.

Wer die Haushaltsreden der vergangenen Jahre gehört hat, dem ist das Thema nicht neu. Helmut Lübeck hat die Reden nicht nur gehört, er hat selbst für die CDU-Fraktion zum Haushalt Stellung bezogen. Zwar stehe Isernhagen aktuell im Vergleich der Regionskommunen noch recht gut da. „Aber unser praktische Tun ignoriert, wo wir hinlaufen“, sagt der Finanzausschussvorsitzende durchaus selbstkritisch. „Und wir müssen das Gaspedal endlich zurückkommen lassen“.

Personaleinsatz und Outsourcing im Blick

In den Blick nimmt die CDU dabei auch die steigenden Personalkosten der Gemeinde. Die Entwicklung sei exorbitant, so Mithöfer und Lübeck. Trotz des Aufgabenzuwachses müsse hier gebremst werden – einerseits durch die fortschreitende Digitalisierung, andererseits durch Vergleiche mit anderen Kommunen. „Wir wollen wissen: Wer schafft die gleiche Aufgabe mit weniger Personaleinsatz? Wie schaffen die das? Und wollen wir das auch so?“, zeichnet Mithöfer den Weg einer solchen Kennzahlenanalyse nach.

„Es geht uns keinesfalls um Verwaltungs-Bashing“, betont Lübeck – im Gegenteil „Das Personal arbeitet bereits im roten Bereich, das sagt die Verwaltung selbst.“ Da stelle sich die Frage: „Müssen wir uns von Aufgaben trennen?“ Und damit spricht er eine weitere Forderung der CDU für die beginnenden Haushaltsberatungen an. Regelmäßig sei zu bewerten, ob die Gemeinde eine Aufgabe wirklich selbst erledigen müsse – oder ob sie nicht auch jemand anders erledigen könne. Das zu überprüfen sei ein normaler Prozess in jedem Unternehmen, sagt Mithöfer, der von Beruf Unternehmensberater ist. „Die Intention beim Outsourcing muss dabei immer sein: wirtschaftlicher Vorteil bei mindestens gleichbleibender Qualität.“

Konkret vorstellen können sich Lübeck und Mithöfer, dass die Gemeinde beispielsweise den Winterdienst und Teile der Grünpflege an Firmen vergibt. Beides erledigen bislang Mitarbeiter des Betriebshofes.

Neues Bauland in Isernhagen H.B.

Um kurzfristig Einnahmen zu erzielen, soll die Gemeinde die verbliebene Dreiecksfläche des Haselhöfer Vorfelds in Isernhagen H.B. schnell zur Bebauung freigeben. Etwas 25 Bauherren könnten dort zum Zuge kommen, ohne dass nach Informationen der CDU die Infrastruktur wie Kita und Grundschule erweitert werden müsste. „Das nimmt etwas Druck vom Markt und bringt der Gemeinde Geld“, so Lübeck.

Auf Einnahmen für die Gemeinde hofft die CDU auch durch den Aufbau einer Projektentwicklungsgesellschaft für den Wohnungsbau, die kurz vor ihrer Gründung steht. Gewinne zu erzielen sei dabei aber nicht das primäre Ziel: Die neue Gesellschaft müsse den Wohnungsbau in Isernhagen vor allem entsprechend der Bedarfe vorantreiben. Gerade Ältere, die sich von ihren Häusern mit großen Grundstücken trennen wollten, fänden heutzutage in der Gemeinde doch gar nichts Kleineres, sagt Mithöfer, der auch als Unternehmer in der Immobilienbranche tätig ist.

Ob Kennzahlenanalyse, Outsourcing, die Entwicklungsgesellschaft oder weitere Ideen: „Bislang haben wir als Rat immer nur Absichtserklärungen abgegeben. Aber jetzt müssen wir wirklich Pflöcke einschlagen“, sagt Lübeck und sieht dabei den Rat der Gemeinde in der Pflicht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rat beschließt Haushalt für 2019 mit 4-Millionen-Lücke

Ratsklausur: Controlling soll schwarze Null im Haushalt bringen

Isernhagens neuer CDU-Vorsitzender Tim Mithöfer im Interview

Von Frank Walter