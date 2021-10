Altwarmbüchen

Kinder sollen sicher zur Schule und auch wieder nach Hause kommen: Das ist in Altwarmbüchen nicht anders als in anderen Ortschaften der Gemeinde Isernhagen. Doch dort gibt es mit dem Schulzentrum am Helleweg und der Grundschule, die 2023 in die ehemalige Heinrich-Heller-Schule umziehen wird, mehrere Standorte. Und so ist das Thema Schulwegsicherung gerade auch für den Ortsrat ein Dauerthema.

Einrichten einer Fahrradstraße wird geprüft

Während die europaweiten Ausschreibungen für die Bauarbeiten am künftigen Standort der Grundschule vorbereitet werden, haben sich die Ortspolitiker also einmal mehr Gedanken über die Sicherheit an der Lahriede gemacht. Bereits im April hatte die von der Verwaltung beauftragte Planungsfirma Bueffee dem Ortsrat Ergebnisse der von ihr unternommenen Untersuchung der Verkehrssituation vor Ort samt diverser Vorschläge zur Verbesserung vorgestellt. Dazu gehörte auch, den vorderen Teil der Lahriede als Fahrradstraße auszuweisen. Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht auf Radfahrer nehmen müssten, könnte das mehr Schüler zum Umsteigen vom Elterntaxi aufs Rad bewegen.

Ein zweiter Vorschlag sieht vor, dass die Fläche vor dem Eingang zu den Kleingärten an der Lahriede sich als Park-and-Ride-Parkplatz für Elterntaxis eigne. Von dort aus könnten die Kinder den restlichen Weg zu Fuß zurücklegen; die Gefährdung durch direkt an die Schule heranfahrende Autos werde entzerrt. Letzteres hatte besonders bei den Kleingärtnern für Unsicherheit gesorgt. Noch ist aber nichts entschieden, wie Ortsratsbetreuerin Claudia Halfen sagte. „Wir sind noch mitten im Prüfverfahren.“

Situation am Schulzentrum darf nicht aus dem Blick geraten

Trotz aller Bemühungen dort dürfe aber auch der Schulcampus an der Isernhagener Straße/Helleweg nicht aus dem Blick geraten, mahnte die stellvertretene Ortsbürgermeisterin Jessica Rothhardt (Bündnis 90/Die Grünen). „Gab es da nicht schon vor Beginn der Corona-Pandemie ein Projekt, bei dem Studenten sich anschauen wollten, was dort noch zu verbessern wäre?“, fragte sie: „Es wäre schön, wenn die Verwaltung die Ergebnisse einmal vorlegt.“ Dieses Projekt sei in der Tat abgeschlossen, die Auswertung läge der Verwaltung auch bereits vor, bestätigte die Ortsratsbetreuerin. Allerdings seien die Anregungen aus Sicht der Gemeinde eher nicht zu realisieren. „Es müssten dafür etwa Flächen angekauft werden.“

Dass der Politik die Ergebnisse bisher noch nicht vorliegen, sei der Personalsituation in der zuständigen Tiefbauabteilung geschuldet. Diese sei aktuell nur mit zwei Personen besetzt und arbeite entsprechend der Prioritäten ab. „Es wäre trotzdem gut, wenn wir die Ergebnisse wenigstens zu Gesicht bekämen – auch wenn sich diese in Teilen nicht umsetzen lassen“, sagte Rothhardt: „Anwohner sprechen uns an, und wir möchten wenigstens deutlich machen, dass wir an dem Thema dran sind. Auch wenn es bisher noch keine zufriedenstellende Lösung gibt.“

Von Sandra Köhler