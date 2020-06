Auch für andere Ortsteile gibt es Forderungen nach mehr Sicherheit auf den Schulwegen. Wie im Schulausschuss Ende Mai zu erfahren war, hat die Region eine Fußgängerampel am Lohner Weg in Isernhagen F.B. wegen zu geringer Fußgängerzahlen abgelehnt. In Isernhagen H.B. soll der Kreuzungsbereich Vor den Höfen/Hohenhorster Kirchweg im Herbst mit einer Aufpflasterung als Gefahrenstelle gekennzeichnet und ein Stück Fußweg neben dem Schulhofeingang befestigt werden. Die Planung für das fehlende Stück Fußweg am Hohenhorster Kirchweg ist ausgeschrieben. Diesen Lückenschluss fordert der Ortsrat seit mehr als zehn Jahren.

In Kirchhorst ist die Schulwegsicherheit ebenfalls ein Dauerthema. Gefordert hatte der Ortsrat eine Tempo-10-Zone auf der Schulstraße und dem Pastorenweg. Auf dem Pastorenweg soll das auch geschehen. Doch die Schulstraße sei anders zu behandeln, sagte Ortsbürgermeister Herbert Löffler. Nur vor der Begegnungsstätte – wo es keinen Bürgersteig gibt – wird Tempo 10 gelten, auf den restlichen Abschnitten weiter Tempo 30.