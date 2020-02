Altwarmbüchen

Am Altwarmbüchener See geht es am Sonntag, 1. März, wieder sportlich zu. Der Schwimmclub Altwarmbüchen lädt zu seinem Volkslauf mit Walking ein. An den insgesamt fünf Läufen können sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene aller Altersklassen teilnehmen.

Läufe gehen um den Altwarmbüchener See

Als Erstes starten die Teilnehmer des Walking- und Nordic-Walking-Wettbewerbs. Für die Sportler geht es ab 9 Uhr auf die etwa 7,2 Kilometer lange Strecke. Teilnehmen können alle Personen bis einschließlich des Jahrgangs 2008. Weiter geht es ab 10.15 Uhr mit dem schwersten Lauf des Wettbewerbs. Über drei Runden um den Altwarmbüchener See – dies entspricht etwa 10,8 Kilometern – können sich alle Läufer bis einschließlich des Jahrgangs 2004 messen.

Zudem bietet der Schwimmclub noch einen Wettbewerb über zwei Runden und einen über eine Runde um den Altwarmbüchener See an. Während sich der 7,2 Kilometer lange Lauf an alle Läufer bis einschließlich des Jahrgangs 2008 richtet, können an dem 3,6-Kilometer-Lauf alle Personen bis einschließlich des Jahrgangs 2010 teilnehmen. Die Sportler für den Lauf über eine Runde starten um 12 Uhr, die Läufer über zwei Runden gehen um 12.30 Uhr an den Start.

Doch auch die Kleinsten kommen nicht zu kurz. Für alle Kinder und Jugendlichen ab dem Jahrgang 2005 bietet der Schwimmclub einen Wettbewerb über 1,6 Kilometer an. Beginn des Kinder- und Jugendlaufs ist um 11.30 Uhr.

Anmeldung läuft

Start der Läufe ist jeweils am Bootsanleger des Wassersportverein Altwarmbüchen (WSV) in unmittelbarer Nähe des WSV-Klubhauses, Seestraße 23. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem öffentlichen Parkplatz am Altwarmbüchener See, Umkleiden sind auf dem WSV-Gelände vorhanden. Die Startgebühren für Erwachsene betragen 7,50 Euro, Jugendliche und Schüler zahlen 4,50 Euro. Die Gebühren für den Kinder- und Jugendlauf über 1,6 Kilometer übernimmt der Schwimmclub.

Eine Anmeldung ist im Internet bis Mittwoch, 26. Februar, unter www.runtiming.de möglich. Zudem können sich Kurzentschlossene am Veranstaltungstag vor Ort bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start nachmelden. Die Nachmeldegebühr beträgt 3 Euro, die Startgebühr kommt noch hinzu. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sc-altwarmbuechen.de.

