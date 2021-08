Altwarmbüchen

Zum Ende der Woche soll es wieder wärmer werden. Bei guten Wetter sind auch die Isernhagener Seen ein beliebtes Ausflugsziel – und derzeit ist auch nicht mit Badverboten oder Warnungen vor Blaualgen zu rechnen. Sowohl der Kirchorster, der Altwarmbüchener als auch der Hufeisensee haben eine gute Wasserqualität, heißt es von der Gemeinde. „Die Untersuchungsergebnisse der drei öffentlichen Badeseen in Isernhagen waren völlig unauffällig und lagen unter den Grenzwerten“, sagt Ina Krause vom Umweltamt der Gemeinde.

Das Gesundheitsamt der Region untersucht in der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September in regelmäßigen Abständen die Wasserqualität. Ein Grund dafür: Giftige Blaualgen. Die können bei Menschen zu allergischen Hautreaktionen und Entzündungen führen. Wer das Wasser trinkt, riskiert sogar eine Magen- und Darminfektion.

Nährstoffe begünstigen Algenwachstum

Blaualgen waren bei einem starken Algenbefall auch im Altwarmbüchner See in den Jahren 2018 und 2019 sowie im Winter 2019/2020 zu finden. Dass es nach 2020 aber auch in diesem Sommer nicht dazu gekommen ist, führt Krause auf das Wetter zurück. „Wenn die Sonne nicht scheint und es regnet, wachsen die Algen nicht.“ Neben Sonne brauchen die Algen aber auch Nährstoffe und Phosphor. Untersuchungen kamen im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass es besonders viele Nährstoffe und Phosphor am Seegrund gibt, die das Algenwachstum begünstigen.

„Die große Frage ist, wo kommen diese Stoffe her“, sagt Krause. Da der See keine Einleitungen habe, plant die Gemeinde das Grundwasser um den See zu untersuchen. Ziel ist es, herauszufinden, ob im Grundwasser rund um den See ebenfalls erhöhte Werte vorliegen. Da der See teils auf hannöverschem Gebiet liegt, muss sich die Gemeinde aber abstimmen. „Gemeinsame Gespräche von Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover und Gemeinde Isernhagen finden statt, ein Ergebnis über das gemeinsame Vorgehen liegt noch nicht vor“, sagt Krause.

pH-Wert wirft weitere Fragen auf

Auch die Entwicklung des pH-Wertes des Sees wirft dabei Fragen auf. War der See vor 20 Jahren noch sauer, sei der pH-Wert heute neutral, sagt Krause. Das könne aber auch daran liegen, dass der See in einer Moorlandschaft angelegt worden sei, die von sich aus ein saures Milieu habe. „Der Altwarmbüchener See ist ein relativ junges Gewässer, der entwickelt sich mit der Zeit“, sagt sie.

Entstanden ist der See beim Bau der A37 Ende der Siebzigerjahre. Dort wurde dem Boden Sand und Kies entnommen, um die Trasse für die Autobahn aufzuschütten. Eingeweiht wurde der See dann im Sommer 1982. In dieser Badesaison jedenfalls rechnet Krause nicht mehr mit Badeverboten oder Warnungen vor Blaualgen. Die Algenblüte trete grundsätzlich erst später im Jahr auf – und wettertechnisch steuere man ohnehin bereits auf den Herbst zu.

Von Alina Stillahn