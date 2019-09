Neuwarmbüchen

Baut denn heutzutage wirklich noch jemand Seifenkisten? Ja! Zum Beispiel die Jungen aus dem Jugendtreff Neuwarmbüchen. Wochenlang hatten die Elf- bis 13-Jährigen gesägt, geschraubt und lackiert, bis ihr roter Flitzer fertig war.

Wie gut sie gearbeitet hatten, testeten die Jungen mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Isernhagen beim 14. Seifenkistenrennen in Bad Fallingbostel. Sechs wagemutige Fahrer aus Neuwarmbüchen rollten dort nacheinander den Starthügel hinab und legten sich ordentlich ins Zeug, was belohnt wurde: Bei knapp 50 Teilnehmern belegte der Jugendtreff Neuwarmbüchen den zweiten Platz in seiner Klasse und konnte so einen Pokal einheimsen. Damit es auch wirklich ein unvergessliches Erlebnis blieb, hatte Jugendtreffleiter Oliver Knauf neben der Unterkunft auch noch ein attraktives Programm organisiert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Organisatoren sagen Seifenkistenrennen in Abbensen ab – Neuer Anlauf 2020

Von Frank Walter