Neuwarmbüchen

In seinem Garten ist Gerhard Bargsten aus der Gartenstadt Lohne ein sehenswerter Schnappschuss gelungen: Vor dem Fenster in seinem Arbeitszimmer hat er einen Star vor die Linse bekommen. „Der seltene Gast war allerdings in einem Federkleid, das ich so noch nicht gesehen hatte“, sagt der Hobbyfotograf. Für ihn waren Stare bislang unauffällig dunkel gefiederte Vögel, die im Frühjahr einen metallischen Glanz ihres Gefieders mit hellen Sprenkeln erkennen lassen. Tatsächlich mauserten sich die Stare im Spätsommer – und ihr neues Kleid sei dann mit einem auffallenden Perlmuster überzogen. „Wer also den Star einmal im Frühjahr und dann wieder im Herbst betrachtet, könnte denken, zwei verschiedene Vögel gesehen zu haben.“ Gelockt hat Bargsten den Piepmatz mit einer Futtersäule. Er folgte der Empfehlung eines Ornithologen und füllte die Futterstation mit Sonnenblumenkernen, „an der auch andere Vögel wie zum Beispiel Buchfinken, Eichelhäher und Buntspecht gern naschen.“ Dem Star-Gast jedenfalls scheint es geschmeckt zu haben.

Von Katerina Jarolim-Vormeier