Isernhagen K.B

Mit dem Bus in den Harz geht es am Freitag, 27. August, für Senioren aus K.B. Nachdem der Ortsrat die von ihm organisierte Busfahrt im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie absagen musste, geht es nun wieder auf Tour. Ziel ist das Köhlereimuseum in Hasselfelde. Nach einer Führung mit Einführung in die Kunst der Köhlerei können sich die Teilnehmenden mit einem rustikaler Köhlerschmaus stärken. Am Nachmittag steht eine gemeinsame Floßfahrt auf dem Wendefurther Stausee zur Rappbodetalsperre mit Kaffeetrinken auf dem Programm.

Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Person inklusive Busfahrt, Frühstück, Mittagessen und Floßfahrt mit Kaffeegedeck. Los geht es am 27. August um 8.30 Uhr an der St.-Marien-Kirche. Die Rückkehr ist für etwa 18 Uhr geplant. Anmeldungen nehmen Karin Sillinger, Telefon (0 51 39) 9 84 07 40, Dieter Wolf, Telefon (0 51 39) 8 82 51, und Matthias Kenzler, Telefon (0 51 39) 9 50 90 08, entgegen.

Von Sandra Köhler