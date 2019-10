Altwarmbüchen

Ortrud Rehder schaltet in den ersten Gang. In normaler Geschwindigkeit steuert die 66-Jährige ihr Pedelec auf eine Reihe roter und gelber Hütchen zu. Diese 30 Zentimeter schmale Übungsgasse meistert die Frau aus Isernhagen N.B. mit Bravour. Anschließend absolviert sie einen Slalom, an dessen Ende eine enge Kurve ist. „Gut gemacht“, lobt Stefanie Eckler, bei der Polizei Burgdorf für die Verkehrssicherheit zuständig. „Aber, schauen Sie in der Kurve nicht auf den Boden, sonst kommen Sie ins Straucheln“, gibt die Polizeibeamtin der Pedelec-Fahrerin einen Tipp.

Pedelec-Fahrer absolvieren Übungsparcours

Senioren sind auf ihren E-Bikes zumeist viel schneller unterwegs als auf herkömmlichen Rädern. Das muss geübt werden. Auf einem Parcours, den Eckler vor der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen aufgebaut hat, haben fünf Senioren jetzt das sichere Fahren auf einem Rad mit Motorunterstützung trainiert. Es ist der erste Kurs dieser Art, den die Gemeinde und die Polizei gemeinsam in Isernhagen anbieten. Ortrud Rehder fährt bereits seit mehr als vier Jahren ein E-Bike. Auch Norbert und Renate Meiners radeln seit acht Jahren auf Pedelecs. Mittlerweile haben sich die Neuwarmbüchener ein zweites Modell angeschafft. Erst kürzlich sind Jürgen und Gudrun Brehmer aus Kirchhorst auf ein Elektrofahrrad umgestiegen.

Immer mehr Pedelec-Fahrer sind in Unfälle verwickelt

„Es gibt immer mehr Pedelec-Fahrer“, sagt die Polizeibeamtin. Ihren Angaben zufolge steigt auch die Anzahl der Unfälle mit Radlern, die auf einem Fahrrad mit Elektroantrieb unterwegs sind. „In Niedersachsen verunglückten im vergangenen Jahr 60 Radfahrer tödlich. 19 von ihnen waren mit einem Pedelec unterwegs. Das ist ein Anteil von mehr als 30 Prozent“, erklärt Eckler. Zum Vergleich: Unter den geschätzt 77 Millionen Fahrrädern in Deutschland gibt es nach einer Studie des Bundesverkehrsministeriums bislang vier Millionen Pedelecs, das sind gut fünf Prozent.

Die erhöhte Gefährdung von Pedelec-Fahrern belegen auch die Zahlen aus der Statistik der Polizeidirektion Hannover. Dort wurden für das Jahr 2018 insgesamt 2057 Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern registriert. 203 von ihnen, also rund 10 Prozent, waren auf einem Fahrrad mit Elektro-Unterstützung unterwegs. Nicht zuletzt wegen dieser Zahlen hat Eckler den dreieinhalbstündigen Kurs in Altwarmbüchen auf die Beine gestellt.

Polizeibeamtin kontrolliert Helme

Eckler gliederte ihre Schulung in einen theoretischen und einen praktischen Teil. So erhielten die Teilnehmer zunächst wichtige Informationen, mit welchem Gefährt sie überhaupt unterwegs sind. „Viele kennen das Elektrorad gar nicht richtig“, weiß die Beamtin aus Erfahrung. Sie kontrollierte zudem, ob die Helme der Pedelec-Fahrer korrekt eingestellt waren und erklärte, weshalb das Tragen einer Warnweste sinnvoll ist. „Insbesondere der Vortrag über die Vorfahrt hat mich zum Nachdenken gebracht“, sagt Ortrud Rehder. Ihr sei klar geworden, sie müsse die Geschwindigkeit an Straßenkreuzungen reduzieren: „Bislang bin ich wohl leichtsinnig gewesen, das muss ich etwas ändern.“

Übungen schützen vor Unfällen

Seit dem Frühjahr sind Jürgen und Gudrun Brehmer aus Kirchhorst mit ihren Pedelecs unterwegs. Damit das Paar sicherer auf dem Elektrofahrrad wird, nahmen sie an der Schulung in Altwarmbüchen teil. „Treten und Bremsen, das macht ein normaler Radfahrer nicht“, sagte der 77-Jährige. Diese Technik, langsam fahren und gleichzeitig die Bremse schleifen lassen, brachte ihnen die Polizeibeamtin während der Praxisübungen bei – und sie schützt vor Unfällen. Indes wolle das Paar im Frühjahr noch weiter trainieren. „Dann fühlen wir uns auf dem Pedelec sicher“, sagt die 72-jährige Gudrun Brehmer.

Ihre Elektrofahrräder wollen Norbert und Renate Meiners nicht mehr missen: „Wir sind in einem halben Jahr bereits 3000 Kilometer gefahren“, sagt die 62-jährige Renate Meiners stolz. Und ihrem Mann gefällt, dass sie so viel unterwegs sind und sogar mit einem Anhänger einkaufen fahren. „Somit haben wir unsere Benzinkosten um ein Drittel senken können“, sagt er.

Freie Fläche für Übungsparcours gesucht

Einig sind sich derweil Polizei und die Gemeinde, dass weitere Kurse für Pedelec-Fahrer sinnvoll seien. Allerdings: „Wir benötigen eine freie Fläche“, sagt Ralf Henneberg, Seniorenbeauftragter der Gemeinde, zu den weiteren Plänen. Vor der Heinrich Heller Schule wäre man auch zukünftig auf die Zeit in den Schulferien beschränkt. Darum steht noch nicht fest, ob und wenn ja, wo und wann es eine Fortsetzung geben wird.

Gudrun Brehmer übt mit ihrem Pedelec eine enge Kurve zu fahren und Beamtin Stefanie Eckler gibt ihr Tipps. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Jürgen Brehmer trainiert mit Beamtin Stefanie Eckler sicher zu bremsen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

