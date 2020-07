Isernhagen H.B

Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern: Gegen den drohenden Wolkenguss haben die Sänger des Shanty-Chors Isernhagen am Mittwochnachmittag kurzerhand „Über uns der blaue Himmel“ geschmettert. Schließlich stand in Isernhagen H.B. eine Geburtstags-Gratulations-Freiluft-Chorprobe an: Ehrenortsbrandmeister Herbert Bade, seines Zeichens der wohl umtriebigste Ehrenamtler des Ortes und Ehrenvorsitzender der Soldatenkameradschaft, zu der auch der Shanty-Chor gehört, ist 80 Jahre alt geworden.

„Weine nicht, weil du 80 bist, Herbert, Herbert! Auch wenn du nicht mehr sprinten willst, Herbert, Herbert! Doch Treckerfahr’n mit Hänger dran und noch unser Shanty-Mann. Heute machen alle mit, denn Du bist der Hit!“: Gerührt lauschte der Jubilar diesem Geburtstagsständchen zur Melodie von „Marmor, Stein und Eisen bricht“, zu dem sich seine Kameraden in zünftiger Kluft in seinem Garten postiert hatten. Echte Shantys gab es dann aber auch noch. Etwa „Antje, mein blondes Kind“, Bades Lieblingslied. Bei dem konnte dieser sich nicht zurückhalten und sang selbst tüchtig mit.

Was ja durchaus seine Berechtigung hatte: Schließlich handelte es sich im Endeffekt um eine Chorprobe, die zweite nach viermonatiger Corona-Pause. Die Premierenprobe hatten die 20 Sänger am 1. Juli im Garten von Joachim Metzner in Altwarmbüchen abgehalten. „Das war ziemlich verregnet“, sagte dieser. Immerhin hatten die Sänger, die seit kurzem auch Mitglied im Niedersächsischen Chorverband sind, dabei einen weiteren Titel eingeübt: „Rum aus Jamaika“. Passend zu diesem gesungenen seemännischen Trunk, bei dem Metzner das Solo übernahm, bekam Bade auch wahrhaftig etwas zum Anstoßen: einen ganzen Korb voller Weinflaschen. „Die sind aus ganz Europa, so kannst du hier eine Weinprobe machen“, flachste Chorleiter Fritz Cremer.

80 Jahre und keine Langeweile

Mut, Glück, Gelassenheit und noch vieles mehr wünschten seine Kameraden ihrem „Bierversorger“, wie Cremer augenzwinkernd zum Besten gab. Langweilig sei ihm nicht, sagte Bade. Er hat zwar den Vorsitz bei der Soldatenkameradschaft im Februar abgegeben, ist aber immer noch Vorsitzender des Schlachtschweine-Vereins und des Hohenhorster Treckerclubs. „Zeitweise habe ich vier Vereine gleichzeitig geführt. Das ist dann doch sportlich“, sagte der rüstige Bade schmunzelnd. Seinen Geburtstag wollte er eigentlich direkt am 8. Juli groß im Restaurant Voltmers Hof feiern. „Aber das ging wegen Corona nicht.“ Nun kamen die Gratulanten – wie auch seine Sangesbrüder – eben über mehrere Tage verteilt.

Der Shanty-Chor wurde auch von Instrumenten begleitet. Quelle: Sandra Köhler

Der Shanty-Chor hofft, bald wieder normal proben und auch auftreten zu können. Im vergangenen Jahr gab es 24 Auftritte – auf Familienfeiern, Stadtfesten und sogar beim Maschseefest. „Wir freuen uns auch über weiteren Zuwachs vom Sänger bis hin zum Akkordeonspieler“, sagte Chorleiter Fritz Cremer. Er ist unter Telefon (0511) 774896 zu erreichen.

Von Sandra Köhler