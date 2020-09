Kirchhorst

„Du musst noch ein Stückchen weiter nach rechts“ – mit klaren Anweisungen dirigiert Chorleiter Fritz Clemens seine Sänger auf ihre Positionen. Schließlich soll jeder den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten. Dann das Kommando, auf das alle warten: „Ihr könnt jetzt die Masken abnehmen.“ Keine zehn Sekunden später beginnt die coronakonforme Probe des Shanty-Chors Isernhagen auf der Terrasse des Bistros Zum neuen Seeteufel in Kirchhorst.

La Paloma begeistert die Zuhörer

Und die Zuhörer, die durch die weit geöffneten Terrassentüren dem Konzert lauschen, sind durchaus angetan. Vor allem, als die elf Sänger mit „La Paloma“ einen echten Shanty-Klassiker schmettern. Bereits zum zweiten Mal übt am Mittwochabend der Chor in dem Bistro an der Steller Straße. Die regulären Übungsräume des Chores in der Begegnungsstätte in Isernhagen H.B. können derzeit nicht benutzt werden. Die Gemeinde hatte sie nach Ausbruch der Corona-Pandemie gesperrt.

Ein Steuerrad für den Gastgeber: Shanty-Chor-Chef Herbert Bade (von links) überreicht mit Chorleiter Fritz Cremer das Geschenk an Andreas Genske, Chef des Neuen Seeteufels in Kirchhorst. Quelle: Thomas Oberdorfer

Umso erfreuter sind Cremer und seine Sänger über das Angebot von Seeteufel-Chef Andreas Genske, sein Lokal als Übungsraum zu nutzen. „Der Ort ist gut geeignet. Wir können draußen auf der Terrasse singen. Die ist an drei Seiten von Mauern umschlossen, das hält den Klang zusammen“, lobt Cremer die Räumlichkeiten. Für die Gastfreundschaft danken die Sänger Genske mit einem Steuerrad als Geschenk und einem Versprechen: „Wir kommen wieder. Noch in diesem Jahr, und dann geben wir hier ein richtiges Konzert.“

Chor kehrt in Begegegnungsstätte zurück

Übrigens: Am 21. Oktober wird der Shanty-Chor erstmals wieder in seinen regulären Übungsräumen in der Begegnungsstätte proben. Um 19 Uhr soll es dann losgehen. „Gäste sind willkommen“, macht Cremer Werbung für seinen Chor.

Von Thomas Oberdorfer