Wenn Dienstag um Mitternacht der Jahreswechsel gefeiert wird, müssen einige einen kühlen Kopf bewahren – und vor allem nüchtern bleiben. Das betrifft etwa Mitglieder der Isernhagener Ortsfeuerwehren. Für einige von ihnen ist Alkohol tabu. Sollte ein Brand ausbrechen, müssen sie ausrücken und gegebenenfalls Menschenleben retten. Wir haben uns umgehört, wie die Feuerwehrleute den Silvesterabend verbringen.

Marc Perl, der neue Gemeindebrandmeister, ist zuversichtlich, dass auch am Silvesterabend bei einer möglichen Alarmierung genügend Einsatzkräfte ausrücken können. „Einige Feuerwehrmitglieder trinken grundsätzlich keinen Alkohol, andere entscheiden sich situationsabhängig dafür, einen klaren Kopf zu behalten“, weiß er aus Erfahrung. Ein grundsätzliches Alkoholverbot gebe es nicht. Wer feiern wolle, der könne feiern und auch etwas trinken. „Bei einer Alarmierung rückt nur aus, wer auf Alkohol verzichtet hat“, sagt Perl

Ortsbrandmeister Marc Perl blickt vom Korb der Drehleiter über die Dächer Altwarmbüchens. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Er hofft auf eine ruhige Nacht. In den vergangenen Jahren seien ohnehin nur Kleinstbrände aufgetreten, zumeist durch unsachgemäßen Gebrauch von Böllern. Die Einführung von Sicherheits- und Feuerwerkverbotszonen in einigen Städten hält Perl für eine gute Maßnahme, auch mit Blick auf die Feinstaub-Emissionen.

Bereitschaft wird abgefragt

Acht Ortsfeuerwehren gibt es in der Gemeinde Isernhagen. Eine besondere Lösung für den Silvesterabend hat die Schwerpunktfeuerwehr Altwarmbüchen gefunden. Sie feiert in diesem Jahr eine Familienparty im Feuerwehrhaus. „Wir haben vorher abgefragt, wer sich in Bereitschaft hält, falls es zu einer Alarmierung kommt“, sagt Pressesprecher Philipp Suppan.

Nicht alle, die mitfeiern, werden bei einem Einsatz gebraucht. Zwölf Feuerwehrleute seien vonnöten, um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter zu besetzen. Das reiche in der Regel. „Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist an Silvester hoch, darum reißen sich die meisten am Riemen und bleiben einsatzbereit“, versichert Suppan. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, sich abzumelden.

In den vergangenen Jahren hätten sich die Einsätze auf Carport-, Balkon- und Heckenbrände beschränkt, erinnert er sich. Der letzte große Brand am Silvesterabend, ein Scheunenbrand in Kirchhorst, liege etwa 20 Jahre zurück.

Einige sind immer verfügbar

„Für uns ist Silvester ein Tag wie jeder andere“, sagt Tobias Plesse, Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Isernhagen H.B. „Wir haben Anfang Dezember abgefragt, wer vor Ort ist und nicht im Urlaub. Zehn Freiwillige sind einsatzbereit, hat die Umfrage ergeben. Sie halten die Fahne hoch“, sagt Plesse. Es gebe einige, die immer verfügbar seien. Andere würden sich durchaus auch einmal fürs Feiern entscheiden. „Ich wünsche mir ein ruhiges Silvester. Wir freuen uns nicht über Einsätze, aber wir nehmen, was kommt“, sagt der Ortsbrandmeister.

Auch die Feuerwehr Kirchhorst, eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung, ist einsatzbereit. „Es gibt eine stille Übereinkunft, dass sich eine Feuerwehr nur geschlossen vom Dienst abmeldet, wenn es nicht anders geht“, sagt Pressesprecher Peter Schmidt.

Per App vom Dienst abmelden

Eine Einsatz-App gewährleiste den freiwilligen Helfern mehr Flexibilität bei der Entscheidung, ob sie auf Alkohol verzichten wollen oder nicht. „Wenn der Abend schön ist, und jemand möchte doch etwas trinken, kann er einfach anklicken, dass er nicht einsatzbereit ist“, erklärt Schmidt.

Jeder sei für seine Einsatztauglichkeit selbst verantwortlich. Ein Einsatz mit Atemschutz könne unter Alkoholeinfluss zu einer zu großen Belastung und zu einer Gefährdung für den Helfer werden. „Jeder sollte sich selbst einschätzen. Wer sich und andere gefährdet, muss sich später böse Fragen gefallen lassen“, betont Schmidt.

