Isernhagen

Die Corona-Pandemie breitet sich aus: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nun auch in Isernhagen wieder spürbar an. Lag der Wert am Donnerstag vergangener Woche noch bei 89, so kletterte er am Freitag auf bereits 105,2 und erreichte nun am Montag 125,4. Zum Vergleich: In der Region liegt der Wert aktuell bei 144,1. Die Inzidenz gibt an, wie viele Corona-Infektionen es innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner gibt. Derzeit sind in Isernhagen 52 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich mittlerweile 650 Isernhagener angesteckt.

Von Thomas Oberdorfer