Kirchhorst

Im Mai hatte die Region Hannover die Gemeinde Isernhagen aufgefordert, weitere Informationen zur geplanten Siedlungserweiterung in Kirchhorst zu liefern. Dabei soll die Verwaltung begründen, warum sie das bislang planerisch als Freiraum geschützte Areal südlich der Steller Straße auserkoren hatte und nicht eine andere Fläche. Zudem soll eine städtebauliche Grundkonzeption nachgereicht werden, was dort konkret passieren soll – und zwar für den gesamten Planbereich von insgesamt 12,12 Hektar.

Ortsrat lädt Regionsabgeordnete ein

Um zu verstehen, warum die Region diese weiteren Angaben benötigt, will der Ortsrat Kirchhorst zu seiner nächsten nicht öffentlichen Sitzung am 28. August Regionsabgeordnete aus Isernhagen sowie die Mitglieder des Fachausschusses für Regionalplanung einladen. Darauf haben sich die Ortsratspolitiker in ihrer jüngsten Sitzung verständigt.

Bebauung schließt Lücke

Zum Hintergrund: 2017 hatte die Gemeinde eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) bei der Region beantragt. Der Antrag hat das Ziel, das im RROP festgelegte Vorranggebiet Freiraumfunktion gegenüber dem Edeka-Markt in Kirchhorst für eine künftige Siedlungsentwicklung freizugeben. Ein Lückenschluss: Kirchhorst und Stelle sollen dort peu à peu zusammenwachsen. Konkrete Pläne für eine Teilfläche hat ein Unternehmer, der auf einem zwei Hektar großen Teilstück ein Dorfgemeinschaftshaus samt Gastronomie sowie ein kleines Baugebiet entwickeln möchte.

Planungen stoßen auf Zustimmung und Kritik

Diese Idee stößt auch bei den Mitwirkenden am Dorfentwicklungsplanung Kirchhorst 2040 auf positive Resonanz, das Projekt Dorfmitte steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Allerdings: Die Interessengemeinschaft Freiraumerhaltung Kirchhorst protestiert gegen die Bebauung des zwölf Hektar großen Gesamtareals. Ihre Onlinepetition, unterzeichnet von mehr als 500 Unterstützern, hat die Interessengemeinschaft mittlerweile an die Regionsverwaltung übergeben.

Die Gemeinde sowie die Regionsverwaltung hatten zuvor vereinbart, vor der Entscheidung über die RROP-Änderung die Resultate der Dorfentwicklungsplanung Kirchhorst 2040 abzuwarten. Erst dann wollte die Region eine Beschlussvorlage für das Änderungsverfahren erstellen und ihren Politikern zur Entscheidung vorlegen. Doch obwohl der Dorfentwicklungsplan mittlerweile steht, reicht der Abschlussbericht der Regionsverwaltung nun nicht aus.

Region fordert weitere Informationen

In zwei Punkten muss die Gemeinde aus Regionssicht nachliefern: Zum einen soll die Kommune erläutern, warum gerade die beantragte Fläche zur Siedlungserweiterung auserkoren wurde und nicht ein anderer Bereich in Kirchhorst. Zudem fordert die Regionsverwaltung genauere Pläne für das gesamte Areal – und nicht wie bisher nur für die Teilfläche für die neuen Dorfmitte. In dem informellen Gespräch Ende August wollen die Kommunalpolitiker erfahren, warum die Region die weiteren Angaben benötigt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier