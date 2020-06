Am 22. Juni sollen die Kitas in Isernhagen von der Corona-Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Aber was genau bedeutet das? Sind die Kitas auf den Ansturm vorbereitet? Und kann die Gemeinde den Bedarf an Plätzen überhaupt decken? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.