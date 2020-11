Isernhagen

„Wow, das sieht ja toll aus“, sagt Thi Thu Lang Tran. Die Frau steht am Geländer im Obergeschoss des A2-Centers in Altwarmbüchen und zückt ihr Handy. Sie fotografiert die von der Decke herabhängenden Lichterketten und Sterne. „Da kommt richtige Adventsstimmung auf“, sagt die zweifache Mutter beim Einkauf am Sonnabendnachmittag. Obwohl coronabedingt Weihnachtsmärkte in der Gemeinde abgesagt werden mussten, bemühen sich Kommunalpolitiker, Vereinsvertreter, Privatpersonen und Gewerbetreibende, dass in Isernhagen doch noch weihnachtliche Atmosphäre aufkommt. Ein kleiner Rundgang durch die Gemeinde.

In Kirchhorst hält man an einer Tradition fest – zumindest ein wenig: Ortsbürgermeister Herbert Löffler ist in den vergangenen Jahren stets auf dem Weihnachtsmarkt als Weihnachtsmann aufgetreten und hatte Präsente an Kinder verteilt. In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt, und er befürchtete bereits, dass sein Kostüm ungenutzt im Schrank hängen bleiben müsste. Aber nun gibt es doch noch einen Termin für das vollbärtige Ratsmitglied. Am 9. Dezember wird Löffler in seine Rolle als Weihnachtsmann schlüpfen und gemeinsam mit Pony Luna die Kirchhorster Kindergartenkinder beschenken. 125 Schokoladennikoläuse seien bereits gekauft. „Übergeben werden sie coronakonform mit Maske und Abstand.“

In Kirchhorst leuchtet nur der Adventskranz

Auch wenn in diesem Jahr viele Veranstaltungen ausfallen, für Löffler „geht die Welt nicht unter“. Normalerweise hätte der Förderverein der Feuerwehr am Sonnabend einen Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz aufgestellt und geschmückt. Daraus wurde nichts. Allerdings: Allabendlich sollen jetzt die Lichter des Adventskranzes leuchten. Den haben die engagierten Unterstützer der Wehr zwischenzeitlich auf dem Dorfplatz aufgestellt. „Ich halte nichts davon, mehr zu machen“, sagt Löffler. Er möchte alles dafür tun, dass Menschenansammlungen vermieden werden. „Ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden, wenn sich bei einer unserer Veranstaltungen jemand mit Corona infizieren würde.“

Die Mitglieder des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr Kirchhorst haben den Adventskranz im Zentrum Kirchhorsts aufgestellt. Manfred Weide (von links), Karl-Heinz Pilz, Bernd Dannhausen, Margarete Pilz und Gerhard Möbius halfen dabei. Quelle: privat

Dass die Adventszeit bei vielen nun wohl deutlich ruhiger verlaufen werde, störe ihn nicht. Im Gegenteil. „Dieses Jahr wird sich vielen Menschen zeigen, wie nüchtern Weihnachten eigentlich schon immer gewesen ist. Es geht dabei nur um Kommerz“, sagt er. „Unter dem Deckmantel der Tradition müssen verschiedene Dinge gemacht werden.“ Vielleicht, so Löfflers Hoffnung, wird durch die Corona-Pandemie alles etwas friedvoller und nachdenklicher.

Reitverein will nicht auf den traditionellen Baum verzichten

Während im Ortszentrum Kirchhorsts kein geschmückter Weihnachtsbaum steht, hat sich der Vorstand des im Ort ansässigen Reit- und Voltigiervereins dafür ausgesprochen, an der eigenen Tradition festzuhalten. „Es war immer klar, dass wir einen Baum aufstellen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Renate Vogelgesang. Die Kinder der Kindertagesstätte St. Nikolai haben – wie in den Vorjahren – den Schmuck für den Weihnachtsbaum gebastelt. In diesem Jahr können sie diesen aber nicht persönlich anbringen. Das hatten die Vereinsvertreter am Wochenende übernommen.

Schriftführerin Angela Krause (von links), die Vereinsvorsitzende Renate Vogelgesang und Birgit Lohmann, Leiterin der Schmückaktion, freuen sich über den Tannenbaum in der Reithalle. Quelle: Mark Bode

Aber nicht nur in Kirchhorst, auch in den anderen Teilen der Gemeinde geht es weihnachtlich zu. Pünktlich zum ersten Adventswochenende leuchteten in den Gärten, auf vielen Balkonen, an Gartenzäunen oder Bäumen bunte Lichterketten und sorgten so für weihnachtliches Flair in ganz Isernhagen. Mal dezent, mal etwas auffälliger – je nach Geschmack.

„Der Duft von Schmalzkuchen ist etwas Schönes“

Wem das als Weihnachtseinstimmung nicht reicht, der sollte sich im Gewerbegebiet Altwarmbüchen umschauen. Viele Unternehmen haben ihre Geschäfte weihnachtlich geschmückt und besondere Aktionen vorbereitet. So beispielsweise bei Porta: „Der Duft von Schmalzkuchen ist etwas Schönes“, sagt Andrea Müller aus Sehnde. Sie hat mit ihrem Mann im Möbelgeschäft eingekauft und stoppt beim Herausgehen am Stand des Schaustellers Frederik Müller. Sie kann nicht widerstehen und ordert eine mittelgroße Tüte mit dem Schmalzgebäck.

Die dreijährige Ina-Lena freut sich, mit dem Kinderkarussell fahren zu können. Quelle: Mark Bode

„ Schmalzkuchen verkaufen wir am meisten“, sagt der 25-jährige Schausteller. Er hat von Porta-Marktleiter Mario Meik die Möglichkeit erhalten, sich vor dem Eingangsbereich zu postieren. Direkt nebenan hat Schausteller Danny Ahrend sein Kinderkarussell aufgebaut. „Wir wollen den Leuten ein weihnachtliches Flair bieten“, sagt Meik. „ Weihnachten wird in diesem Jahr traurig“, glaubt er. Da viele Schausteller vor dem Aus stünden, bietet das Möbelhaus Unterstützung an. „Wir können kostenlos hier stehen und müssen keine Gebühren und keine Stromkosten bezahlen“, sagt Ahrend.

Schausteller Marvin Madaus und seine Frau Charlene verkaufen an ihrem Stand im A2-Center Schmalzkuchen. Quelle: Mark Bode

Nicht ganz kostenlos ist der Aufenthalt der Schausteller und Verkäufer im A2-Center. „Wir haben ihnen aber ein sehr günstiges Angebot gemacht“, erklärt Center-Manager Christian Krause. Ein Wein- und ein Fellverkaufsstand sowie zwei Stände von Schausteller Marvin Madaus sind bereits aufgebaut. Ab dem 6. Dezember gesellt sich noch ein Glasbläser dazu. „Es ist unsere erste Einnahmequelle in diesem Jahr“, sagt der 22-jährige Madaus, der mit seiner Frau Charlene Schmalzkuchen zubereitet.

Im A2-Center können Kunden einen Mini-Weihnachtsmarkt erleben. Quelle: Mark Bode

Center-Manager genügt die Weihnachtsatmosphäre bei der Arbeit

Etwa 40 Weihnachtsbäume stehen an verschiedenen Stellen des A2-Centers, dazu moderne weiße Vasen mit Gestecken. Geschwungene Lichterketten leuchten von der Decke, die Geländer sind mit künstlichen Tannenzweigen verziert. „Da kommt doch Weihnachtsstimmung auf“, sagt Krause. Für ihn ist es ausreichend, jeden Tag die funkelnden Lichter bei der Arbeit zu sehen. „Zu Hause haben wir nur einen Weihnachtsbaum mit Lichterkette auf der Terrasse und einen Kranz im Haus. Das genügt.“

Von Mark Bode