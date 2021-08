Altwarmbüchen

Besondere Fähigkeiten muss man für SUP-Yoga am Altwarmbüchener See anscheinend nicht mitbringen. Andernfalls wäre ich wohl auch mehr als geliefert, denn als Laie in Sachen Stand Up Paddling und Yoga ist diese Mischung absolutes Neuland für mich. Aber wer beim Paddeln im Stehen nicht wagt, der nicht gewinnt – und für eine Herausforderung bin ich immer zu haben.

Meine anfängliche Euphorie legt sich aber schnell, als ich die Füße ins kalte Wasser strecke. Mit Kursteilnehmerin Verena paddle ich zur Yoga-Insel, wo Kursleiterin Simone N’Takpe und die übrigen Teilnehmerinnen schon auf uns warten. Mein erster Gedanke ist: „Puh, noch bin ich nicht gekentert!“

An der aufblasbaren Yoga-Insel, die die SUP-Crew seit diesem Jahr besitzt, kann Kursleiterin Simone N’Takpe die Boards festmachen und die Übungen vormachen. Quelle: Verena Schröder

Nach einer kurzen Vorstellung und etwas längerem Geplauder wird es schließlich ernst. Ich merke, dass sich die Stimmung verändert, als wir mit den Yogaübungen beginnen. Jetzt sind alle konzentriert, und ich stelle fest, dass das Ganze ohne Fokussieren auch nicht funktioniert, denn das kalte Wasser ist ja ziemlich nahe. „Du fällst schon ganz von selbst rein“, meint die Trainerin. Diese Erfahrung macht bald die 13-jährige Pauline – und ich bin erleichtert, nicht als Erste vom Board gefallen zu sein.

Anspannung weicht Ruhe

Während der Yoga-Übungen merke ich, wie langsam innere Ruhe einkehrt. Das ist angesichts der anfänglichen Anspannung ein überraschendes Gefühl. „Anders als im realen Leben soll man hier möglichst nicht nach links und rechts schauen“, sagt die ausgebildete Yogalehrerin Simone N’Takpe. „Das liegt nicht nur daran, dass man sich sonst ernsthaft etwas im Nacken zerren könnte und schneller das Gleichgewicht verliert, sondern geht auch auf den eigentlichen Kern von Yoga zurück, Achtsamkeit zu fördern.“

Atmung ist entscheidend

Ich nehme plötzlich die abendliche Sonne und den Wind viel intensiver wahr. Dabei spielt auch die Atmung eine wichtige Rolle. N’Takpe erklärt mir, dass sie früher von der Aussage „Wir atmen jetzt durch den großen Zeh“ äußerst irritiert war, durch das Yoga aber verstanden hat, dass man mit seiner Atmung bewusst bestimmte Körperregionen ansteuern kann. Ich gebe zu, an diesem Punkt bin ich noch lange nicht, aber diese Erkenntnis ist wohl auch eher den Profis vorbehalten. Aber ich bin überrascht wie gut die einzelnen Übungen doch machbar sind. Vom „herabschauenden Hund“ über das „Dreieck“ bis zum „Krieger“ ist alles dabei – und ich schaffe es tatsächlich, mein Gleichgewicht während der gesamten Stunde zu halten.

So sieht Entspannung am Ende der Yoga-Einheit aus (von links): Yoga-Lehrerin Simone N’Takpe mit Teilnehmerin Katharina, Autorin Nina Andresen und Teilnehmerin Kirsten. Quelle: Verena Schröder

Sprachunterricht und Philosophie auf hoher See

Als ich Trainerin N’Takpe frage, worum es beim Yoga eigentlich gehe, zählt sie zunächst Balance, Konzentration, Flexibilität und ein gestärktes Bewusstsein für den eigenen Körper und die Umwelt auf, ergänzt dann aber noch: „Eigentlich geht es um Menschlichkeit. Man soll die Prinzipien wertschätzen und umsetzen, die dem gesunden Menschenverstand entsprechen und Respekt und Achtsamkeit vor anderen Lebewesen einfordern. Zur Gewaltlosigkeit gehört zum Beispiel auch, keine Insekten zu töten.“ Das erinnert mich an Albert Schweitzer, den wir vor einiger Zeit mal in der Schule behandelt haben.

Lange habe ich durchgehalten, aber zum Schluss überwiegt die Schwerkraft dann doch. Immerhin scheint die Sonne und ich kann über den Ausrutscher lachen. Quelle: Verena Schröder

Alle sind gut drauf

Bevor ich mein eigenes Fazit ziehe, frage ich noch Pauline als jüngstes Mitglied, was ihr am SUP-Yoga am Besten gefällt. „Das Liegen am Ende – und andere Leute ins Wasser fallen zu sehen“, sagt sie und erzählt, wie die Trainerin selbst vergangenen Woche die Balance verloren habe. Gerade das macht meiner Meinung nach auch den Charme dieses Sports aus, denn alle sind gut drauf und falschmachen kann man nichts. Vorkenntnisse, Talent oder Alter sind dabei völlig irrelevant, und es lohnt sich, das Gefühl völliger Gelassenheit auf einem wackeligen Board einmal selbst zu erleben. Bis es auf dem Rückweg zum Ufer auch für mich heißt: Platsch!

Das SUP-Yoga findet in den Sommermonaten montags ab 18 Uhr am Altwarmbüchener See statt. Interessierte können sich auf der Website des WSV Altwarmbüchen anmelden: www.wsv-altwarmbuechen.de.

Von Nina Andresen