Altwarmbüchen

Schmeckt das Essen? „Ja, es gibt sogar Vanillesoße!“, schallt es durch den provisorischen Kindergartenraum in der Heinrich-Heller-Schule an diesem Mittag. Schupfnudeln hat der Caterer aus K.B. heute warm nach Altwarmbüchen gebracht und damit für mehr als zufriedene Gesichter gesorgt.

Kita-Leiter Timo Reuter beobachtet zufrieden das muntere Treiben. Am 1. September hat er Altwarmbüchens neue Kita Birkenwäldchen in Betrieb genommen. Doch nicht im Neubau an der Bothfelder Straße, sondern vorerst im Gebäude der Hauptschule, wo im nächsten Sommer der letzte Jahrgang von Real- und Hauptschülern seinen Abschluss machen wird. Im Erdgeschoss der Schule gehört jetzt ein kompletter, leer stehender Trakt den bisher 47 eingewöhnten Kindergartenkindern. „Platz haben wir genug“, sagt Reuter. Die Klassenräume sind deutlich größer, als es jedes Kita-Gesetz vorschreibt.

Waschbecken und Stühle sind zu hoch

Das gilt leider auch für die Sanitäranlagen, Tische und Stühle, die eine Schule im Allgemeinen so vorhält. Und so war Kreativität gefragt: Die Gemeinde hat im Sanitärbereich Podeste bauen lassen, damit die Kinder zum Händewaschen an die Becken kommen. Auch die Toiletten, allesamt mit Anti-Durchrutsch-Deckeln versehen, erreichen die Kleinen nun über eine Stufe. Dass die Drehstühle in der Lehrküche für Dreijährige nicht wirklich geeignet sind, haben Gemeinde und Kita nach Kritik von Eltern eingesehen. „Wir sind in einer kreativen Phase“, beschreibt es Sascha Trampe, im Rathaus zuständig für die Kitas in der Gemeinde. „Wir lernen täglich dazu. Anders geht das bei so einer provisorischen Lösung auch nicht.“ Kurzerhand wurden die Lager anderer Kitas geräumt: Nun hat die Schul-Kita auch Kita-Möbel. „Und wir fühlen uns sehr wohl“, sagt Reuter.

Kreative Lösung: Damit die Kita-Kinder an die hohen Waschbecken in der Schule kommen, hat die Gemeinde Podeste gebaut. Quelle: Carina Bahl

In den Fluren hängen selbst gemalte Bilder, für die Garderoben halten Turnbänke aus der Sporthalle und Schulspinde her, im Außenbereich sind Spielgeräte aufgebaut – und mit Bauzäunen vom Bereich der „großen“ Schüler abgetrennt. „Nachmittags, wenn niemand mehr in der Schule ist, können wir auch den vorderen Bereich mit dem Klettergerüst nutzen“, sagt Reuter. Schüler und Kita-Kinder sehen sich aktuell nur durch die Fenster – hätte es die Corona-Pandemie nicht gegeben, wären Hospitationen denkbar gewesen. „Aber die Schule und die Kita kooperieren auch so sehr gut“, lobt Trampe das besondere Miteinander unter einem Dach.

Neubau wird erst im Januar fertig

Doch warum muss eine Kita überhaupt in einer weiterführenden Schule unterkommen? Der Grund dafür ist wenige Hundert Meter weiter in Richtung Osten zu sehen: Der Neubau an der Bothfelder Straße ist noch nicht fertig. Während die Kita-Kinder ihre Schupfnudeln im Klassenraum essen, wird in ihrem großzügigen Kita-Bistro im ersten Obergeschoss, in dem alle ab Januar gemeinsam essen sollen, gerade die Fußbodenheizung verlegt.

Im Januar soll der Neubau fertig sein: Timo Reuter (von links), Nicole Jürgensen, Thomas Kiesewetter, Sylvia Schweimer und Rainer Rudolf vor der neuen Kita Birkenwäldchen in Altwarmbüchen. Quelle: Carina Bahl

Der Rohbau ist dicht – die beiden Krippen- und drei Kindergartenräume werden in den nächsten Wochen von innen hergerichtet. Helle Flure, ein großer Turnraum – in dem die Kinder „in Ruhe laut sein dürfen“, wie Reuter es beschreibt – sowie viele Zimmer für Musik, Besprechungen und das Personal lassen sich bereits erahnen. Alle Gruppenräume haben einen direkten Zugang zum Außengelände oder dem Innenhof – und eine Kindertür im Flur gibt es als kleines Highlight obendrauf. Auch die Fotovoltaikanlage liegt bereits, die in Grün gehaltene Fassade des Krippenbaus wird in Kürze erkennbar sein.

Ungewöhnlicher Ausblick: Auf dem Kita-Gelände, direkt vor dem Fenster der Kindergartengarderoben befinden sich zwei Gräber. Quelle: Carina Bahl

Darum befinden sich auf dem Kita-Gelände zwei Gräber Das Außengelände der neuen Kita Birkenwäldchen liegt noch brach – Spielgeräte und Rasen sollen im Sommer 2021 folgen, wenn die anderen Bauarbeiten abgeschlossen sind. Wer aktuell an der Baustelle vorbeiläuft, dem fällt aber womöglich etwas Ungewöhnliches im Außenbereich auf: Direkt vor den Garderobenfenstern des Kindergartens befinden sich auf dem Kita-Gelände zwei Gräber. Wie genau diese einst dorthin gekommen sind, da kann die Gemeinde nur rätseln – befinden sie sich doch ganz offensichtlich nicht mehr auf dem benachbarten Friedhofsgelände, das durch Tor und Hecke abgegrenzt ist. „Das ist Kita-Gelände“, sagt denn auch Architekt Rainer Rudolf. Kita-Leiter Timo Reuter stören die Gräber nicht wirklich. „Das Thema Tod findet auch im Kindergarten seinen Platz, wir reden mit den Kindern darüber, wenn beispielsweise die Oma stirbt“, sagt er. Der besondere Ausblick werde vielleicht ein paar mehr Gespräche erforderlich machen. Die beiden Gräber laufen in den nächsten Jahren aus und sollen dann eingeebnet werden, sagt die Gemeinde. Zudem befinden sie sich auf der Rückseite der Kita – die Kinder werden nicht zwischen ihnen spielen müssen.

Anfang Januar soll der Neubau öffnen, der sich nicht zuletzt aufgrund der späten Baugenehmigung und der Corona-Pandemie verzögert hatte. 75 Kindergartenkinder und 30 Krippenkinder haben darin Platz – 14 Mitarbeiter stehen für die Betreuung zur Verfügung. Die bereits sieben eingestellten Erzieher, die mit drei Männern im Team die Quote in den kommunalen Kitas deutlich steigen lassen, müssen sich bis dahin im Multitasking üben: Eingewöhnung und spielen im Provisorium – Mobiliar und Farben aussuchen für den Neubau. „Wir dürfen alles mitgestalten“, sagt Reuter.

Von Carina Bahl