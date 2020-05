Isernhagen

Eine deutlich steigende Nachfrage nach Plätzen in der Notbetreuung der Kindertagesstätten verzeichnet derzeit die Gemeinde Isernhagen – sie reagiert darauf unter anderem mit dem Ende der Gebührenbefreiung: Stimmt am Mittwochabend der zuständige Fachausschuss und am Donnerstag der Rat einer neuen Satzung zu, dann bezahlen Eltern ab dem 1. Juni 2020 wieder für die Betreuung ihres Nachwuchses in kommunaler und freier Trägerschaft.

Im April und Mai hatte die Gemeinde wie andere Kommunen in der Region Hannover darauf verzichtet, eine Gebühr für die Notbetreuung zu erheben. Seit dem 20. April allerdings dürfen mehr Familien dieses Angebot nutzen, auch wenn nach wie vor gilt, dass zunächst alle anderen Möglichkeiten der Betreuung ausgeschöpft sein müssen und dass es keinen Anspruch auf einen Platz gibt. Und obwohl die Notbetreuung noch immer nur einem geringen Anteil von Familien zur Verfügung steht, steigt die Zahl der betreuten Kinder sprunghaft, wie die Verwaltung jetzt in einer Vorlage an die Politik erläutert.

Anzeige

Immer mehr Familien nutzen die Notbetreuung

Demnach kommen nun aktuell 148 Jungen und Mädchen wieder in die Kitas, zwei Wochen zuvor waren es nur 33. „Am Anfang ging es darum, nicht mehr als 2 Prozent der Kinder aufzunehmen, um die Infektionskette zu unterbrechen“, sagt Silvia Voltmer, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Sport. Angesichts der damals sehr geringen Zahl an Jungen und Mädchen habe der Verwaltungsaufwand das Erheben der Gebühr nicht gerechtfertigt, zudem habe die Gemeinde die Notbetreuung als gesellschaftliche Aufgabe angesehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Nun aber kehrten immer mehr Kinder in die Einrichtungen und in die Tagespflegestellen zurück, sodass Isernhagen eine neue Satzung für die Notbetreuung benötige – diese werde von den derzeit geltenden Regelungen nicht berücksichtigt. „Letztlich schaffen wir jetzt die Rechtsgrundlage“, sagt Voltmer mit Blick auf die Vorlage und die anstehende politische Entscheidung. Folgen die Mitglieder im Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Senioren sowie im Rat dem Vorschlag der Verwaltung, dann zahlen Eltern von Kindern unter drei Jahren ab 1. Juni pro Betreuungsstunde 1,60 Euro, für Hortkinder werden 2,20 Euro pro Stunde fällig. Für die Drei- bis Sechsjährige fallen keine Gebühren an, das ist auch im Regelbetrieb der Kindergärten nicht anders.

Kinder erhalten kein Mittagessen in den Einrichtungen

Weil die Kommune für jedes Kind berechnen muss, wann es in der Krippe oder im Hort war, erhebt sie das Entgelt rückwirkend. Darin liegt nach Aussage Voltmers auch die Besonderheit der Situation: „Wir erfahren oft sehr kurzfristig, wie oft und wie lange sich ein Kind in der Notbetreuung aufhält.“ Denn mit Blick auf das Infektionsschutzgesetz dürfen die Jungen und Mädchen nicht pauschal dauerhaft angemeldet werden.

Weil die Verwaltung immer nur von Woche zu Woche planen könne, bestelle sie für ihre Einrichtungen auch kein Mittagessen für die Kinder. Denn zudem müssten die Erzieher dann auch die Abstände und Aufsichtspflicht organisieren – was nach Einschätzung Voltmers nur schwer machbar sei. „Deshalb bitten wir die Eltern seit Beginn, ihren Kindern das Essen mitzugeben“, sagt sie und begründet damit auch, weshalb keine Gebühr für Mahlzeiten erhoben werde. Einige Kitas kochen jedoch selbst für die Kinder ein Mittagessen.

Der Ausschuss für Soziales, Familien, Jugend und Senioren tagt am Mittwoch, 13. Mai, ab 18 Uhr im Saal des Rathauses in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29. Dort beginnt am Donnerstag, 14. Mai, um 18.30 Uhr auch die Sitzung des Rates. Zu Beginn der Beratungen können Einwohner ihre Fragen an die Verwaltung und die Politiker richten. Die Zahl der Zuhörer ist begrenzt, um die geforderten Mindestabstände einhalten zu können.

Lesen Sie dazu

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Antje Bismark