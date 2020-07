Isernhagen

Das coronataugliche Sommerferienprogramm der Jugendpflege Isernhagen ist auf viel Gegenliebe gestoßen. Die Angebote seien sehr gut angenommen worden und jetzt nur noch wenige Restplätze frei, vermeldetet Gemeindesprecherin Svenja Theunert.

Insgesamt standen 424 Plätze in 74 Angeboten zur Verfügung, das Losverfahren zur Platzvergabe war am Freitag, 26. Juni, über die Bühne gegangen. Pandemietauglich und in Gruppengrößen, die den im Sommer geltenden Hygienestandards entsprechen, hatte die Jugendpflege diesmal allein, ohne Beteiligung der Vereine, ein Angebotpaket geschnürt.

Anzeige

Nun können Interessierte die wenigen noch freien Plätze buchen. Jeweils einen Platz gibt es noch bei den Angeboten Modellwerkstatt 2, Lampenbau 2, Baumklettern 3, 6, 7 und 8, Memoboard 2 sowie Zauberwerkstatt 2. Jeweils zwei freie Plätze gibt es bei „Wir bauen einen Leuchtturm 1 und 2“, Memoboard 1 und Zauberwerkstatt 1. Die Angebote können auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen gebucht werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Frank Walter