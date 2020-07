Kirchhorst

„Unter dem geöffneten Himmel“, so lautet das Motto, mit dem die Kirchengemeinden Isernhagen, Altwarmbüchen und Kirchhorst in diesem Jahr gemeinsam die Sommerkirche veranstalten. Unter nicht ganz offenem Himmel – im Schutz eines großen Sonnensegels – nahmen am Sonntagvormittag die zahlreichen Besucher des zweiten der insgesamt sechs Gottesdienste im Pfarrgarten der Kirche St. Nikolai in Kirchhorst Platz. Sogar weitere Stühle holten die Organisatoren dazu, damit niemand stehen musste.

Am Morgen hatte es noch geregnet, und auch als sich eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes die Kirchenvorsteher und Küsterin Astrid Gutsch im Pfarrgarten trafen, hingen noch dunkle Wolken am Himmel. Sie gingen daher auf Nummer sicher und stellten die Stühle nicht wie ursprünglich angedacht auf der Rasenfläche auf, sondern unter einem Stoffdach direkt neben dem Gemeindehaus – allerdings mit einigem Abstand zwischen den Plätzen. „Wir feiern unsere Gottesdienste schon seit Mitte Mai draußen, die Gemeindemitglieder sind begeistert“, sagte Gutsch.

Mitsingen statt mitsummen

Premiere feierte die Sommerkirche in dieser Saison bereits am vergangenen Sonntag in St. Marien in Isernhagen K.B., erstmals finden alle sechs Termine unter freiem Himmel statt. Durch den Gottesdienst in Kirchhorst führte das Pastorenehepaar Susanne und Martin Jürgens gemeinsam – sie ist Pastorin in St. Marien, er Militärdekan in Hannover. Seit kurzer Zeit dürfen die Gläubigen bei Gottesdiensten auch wieder singen, allerdings nur draußen. „Die Leute haben sich sehr gefreut, wieder singen zu dürfen“, sagte die Pastorin. Zuvor habe bei Konfirmationsgottesdiensten in ihrer Gemeinde eine Sängerin gesungen, und die Gäste durften lediglich mitsummen.

Aus allen drei Kirchengemeinden kamen die Besucher am Sonntag. So versammelten sich um die 35 Besucher im Pfarrgarten. Das Pastorenehepaar machte die Urlaubszeit zum Thema ihrer Predigt.

Neue Pastorin sehr beliebt

Die Pastoren leiteten den Gottesdienst vertretungsweise, denn die Kirchhorster Pastorin Jessica Jähnert-Müller ist zurzeit im Urlaub. Erst Anfang Juni hatte sie ihr neues Amt angetreten, doch die Gemeinde hat sie bereits ins Herz geschlossen, berichtet Gutsch: „Mit ihr hatten wir ganz viel Glück“. So kamen bisher viele Gemeindemitglieder zu ihren Andachten. Am 16. August wird Jähnert-Müller dann durch den zweiten Gottesdienst in Kirchhorst im Rahmen der Sommerkirche führen.

Noch an vier Sonntagen, um jeweils 11 Uhr, findet die Sommerkirche im Wechsel in Altwarmbüchen, Isernhagen und Kirchhorst statt. Am nächsten Sonntag, 2. August, richtet sie zum ersten Mal in diesem Sommer die Altwarmbüchener Christophoruskirche aus.

Von Elena Everding