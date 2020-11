Altwarmbüchen

Die Corona-Pandemie verhindert in der kommenden Adventszeit einiges, aber sie macht auch allerorts kreativ: Der Verein Caspo, der das Sozialkaufhaus 2.HeimArt in Altwarmbüchen betreibt, muss zwar seine diesjährige Winterwerkstatt absagen, hat dafür aber nun einen anderen Plan entwickelt. Der Verein möchte einen kreativen Adventskalender erstellen.

24 Kreative braucht es für Caspo-Adventskalender

Dafür braucht es 24 kreative Isernhagener, die 24 Kleinigkeiten basteln, diese einpacken und mit einer ihnen zugewiesenen Nummer versehen. Alle Päckchen müssen bis zum 30. November in den Räumen, An der Rieh in Altwarmbüchen, abgegeben werden. Am 1. Dezember kann sich dort dann jeder der Teilnehmer einen kreativen Adventskalender bei Caspo abholen – mit einer selbst gebastelten Kleinigkeit für jeden Tag bis Weihnachten.

Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an k.jelinek@caspo-ev.de oder unter Telefon (0176) 40446961 melden.

Von Carina Bahl