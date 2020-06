Isernhagen

Da macht das Spielen auf dem Spielplatz gleich noch einmal so viel Spaß: Passend zu sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein investiert die Gemeinde kräftig in neue Spielgeräte. Insgesamt 17 sind es, die verteilt auf mehrere öffentliche Spielplätze und Kindergärten im Gemeindegebiet in den kommenden Wochen aufgebaut werden. Den Anfang macht ein Rutschenturm am Farrelweg in Altwarmbüchen.

Eine schöne Überraschung für die jungen Nutzer – und mitunter auch ein Trost für ein abgebautes Lieblingsgerät. Denn von dem Augenblick, in dem bei einer der regelmäßigen Sicherheitsinspektionen festgestellt wird, dass ein Gerät nicht mehr sicher ist und abgebaut werden muss, bis zum Aufstellen eines neuen Gerätes dauert es seine Zeit. Erst muss der Auftrag ausgeschrieben werden, dann erfolgt die Bestellung – meist werden die Geräte erst daraufhin produziert. Und nach der Lieferung muss auch noch das Wetter stimmen für den Einbau.

Hier stehen die neuen Spielgeräte

Und wo erwartet den Isernhagener Nachwuchs noch neues Spielgerät? Auf dem Spielplatz am Waldkauzweg werden ein neues Spielhaus und eine Rutsche aufgestellt, am Lohner Feld können sich Kinder auf ein Karussell und eine Wippe freuen. An der Grundschule Neuwarmbüchen gibt es ebenfalls eine Wippe, am Haferkamp eine Reckstange. Am Isenkamp darf bald im Sand gebaggert werden, und an der Bärenhast erwartet die Jüngsten eine Rutschkombination.

In den Außenbereichen von Kitas werden eine Doppelschaukel, eine Matschplatte mit Wasserrinne, ein Niedrigseilgarten, eine Spielturmkombination, ein Federwippgerät sowie ein Spielhaus eingebaut. Rund 100.000 Euro lässt sich die Gemeinde Isernhagen diesen Spielspaß kosten.

Von Sandra Köhler