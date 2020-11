Altwarmbüchen

Die Corona-Pandemie bremst so manches aus – aber nicht den Spendenlauf des Gymnasiums Isernhagen. Auch diesmal haben die Gymnasiasten wieder zahlreiche Kilometer beim Run for Help für einen guten Zweck zurückgelegt. Allerdings nicht bei einer gemeinsamen Schulveranstaltung wie sonst, sondern jeder für sich allein und in der Freizeit.

Schüler laufen einzeln in ihrer Freizeit für Sri Lanka

Mehr als fünf Wochen lang liefen die Gymnasiasten ihre ganz persönlichen Strecken in den Ortsteilen ab und ließen sich von Sponsoren dabei wahlweise mit einem Festbetrag oder einer bestimmten Summe pro 500 Meter unterstützen. Florian Jorke, Lehrer am Gymnasium und Leiter der Sri-Lanka-Arbeitsgemeinschaft, vermag nicht die genaue Teilnehmerzahl und Summe zu nennen, jedoch seien wohl einige Tausend Euro zusammengekommen, im Schnitt 33 Euro pro Schüler. Das sind zwar deutlich weniger Spenden als in den Vorjahren, aber für die Rahmenbedingungen im Corona-Jahr doch ein mehr als ordentliches Ergebnis. Mit den Einnahmen unterstützt die Sri-Lanka-Arbeitsgemeinschaft am Gymnasium Isernhagen ihre Partner und Projekte in Sri Lanka.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier