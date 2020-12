Isernhagen K.B

Keine Onlineanmeldungen, dafür aber weitaus mehr Gottesdienste in kürzerer Form: So plant die St.-Marien-Kirchengemeinde für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage.

Gottesdienstbesuch nur nach Anmeldung

„Wir halten Heiligabend fünf kleine Gottesdienste am Nachmittag ab“, sagt Pastor Karsten Henkmann. Der erste mit einer Länge von maximal 20 Minuten beginnt um 15 Uhr, der letzte um 18 Uhr. Die Pausen nutzen die Verantwortlichen, um zu lüften und die Bänke zu desinfizieren. Traditionell endet der 24. Dezember auch in diesem Jahr mit der Christnacht um 23 Uhr. Am Freitag, 25. Dezember, und Sonnabend, 26. Dezember, soll es Gottesdienste ab jeweils 10 Uhr geben.

Anzeige

Spontanbesuche sind in diesem Jahr nicht möglich. „Es gibt ein Anmeldeverfahren“, sagt Henkmann. Insgesamt acht Personen können auf einer Bank zusammensitzen. „Die Besucher müssen schon vorher ihre Daten angeben“, sagt Henkmann. „Am Eingang würde dies sonst zu lange dauern.“ Wer sich anmeldet, erhält eine Bankkarte, die ihm zeigt, wo er in der Kirche sitzen wird.

Weihnachten in der Tüte

Zusätzlich zu den Gottesdiensten packen die Konfirmanden weihnachtliche Tüten. „Die bringen wir dann in die Pflegeheime und zu Gemeindemitgliedern, die nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können“, sagt der Pastor. Außerdem nehmen die Konfirmanden noch ein Krippenspiel als Hörspiel auf.

Anmeldungen für die Gottesdienste sind am Montag, 14., und Mittwoch, 16. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr, am Dienstag, 15., und Donnerstag, 17. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 18. Dezember, von 14 bis 16 Uhr im Gemeindehaus möglich.

Lesen Sie auch

Von Lisa Höfel