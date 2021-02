Isernhagen

Die St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen lädt wieder zu Präsenzgottesdiensten ein – zunächst für den 7. und 14. Februar, jeweils ab 10 Uhr. Seit Weihnachten hatte die Kirche wieder die Pforten geschlossen. „Das war sehr schmerzhaft. Aber damals haben wir zusammen mit vielen anderen gesagt, wir sind solidarisch und bleiben zu“, berichtet Pastor Karsten Henkmann. Als es dann jedoch immer wieder Verlängerungen des Lockdowns gab, habe man sich erneut zusammengesetzt.

„Wir haben gemeinsam überlegt und dann beschlossen: Wir können das machen“, erzählt Henkmann. Die Gesetzeslage erlaubt Gottesdienste. Außerdem biete die Kirche die Möglichkeit, Risiken einer Ansteckung mit dem Coronavirus weitestgehend zu vermeiden oder zumindest zu minimieren.

Normalerweise würden etwa 250 Personen in die Kirche passen, es seien zurzeit aber nur 50 gleichzeitig gestattet, berichtet Henkmann. Als Voraussetzung für die Teilnahme am Gottesdienst gelte zudem eine telefonische Anmeldung unter (0 51 39) 9 82 59 01. Diese sei nun auch für Konfirmanden verpflichtend. Zum Besuch müssten alle Besucher Zettel mit ihren persönlichen Daten mitbringen oder solche vor Ort ausfüllen.

Scharfe Auflagen für den Gottesdienst

Weiterhin gelten die bekannten Regeln: Besucher des Gottesdienstes dürfen keine Krankheitssymptome haben und müssen während des Aufenthalts in der Kirche medizinische Masken tragen. Die Kirche werde außerdem regelmäßig gelüftet, die Bänke gereinigt, und am Ein- und Ausgang gebe es Desinfektionsmittel für die Hände. Berührungen jeglicher Art seien untersagt, und auch gesungen werde nicht.

Der Vorteil der St.-Marien-Kirche ist laut Henkmann, dass es einen Aus- und einen Eingang gebe und auch im Innenraum genug Platz sei. „Es wird dann nur jede dritte Bank besetzt. So stehen zehn Bänke zur Verfügung“, sagt der Pastor.

Er räumt ein, dass die Gemeinde mit diesem Schritt auch Kritik ernten könnte. „Aber als wir geschlossen haben, wurde das auch kritisiert.“ Man könne es jedem recht machen, ist er überzeugt. Zudem sei der Besuch der Gottesdienste freiwillig. Es gebe andere Gemeinden, die Alternativen anböten, berichtet er. Manche stellten sogar komplette Zoom-Gottesdienste auf die Beine. „Aber nicht jede Gemeinde muss alles machen“, sagt der Pastor.

So machen es andere Kirchen in Isernhagen

Tatsächlich gibt es auch andere Kirchen, in denen wieder Präsenzgottesdienste organisiert werden. Dazu gehört die katholische Heilig-Kreuz-Kirche in Isernhagen. „Bis auf den Lockdown im Frühjahr hatten wir immer auf“, teilt diese mit. Selbstverständlich werde auch dort auf ein Hygienekonzept geachtet, und es sei auch bisher „alles gut gegangen“.

In der evangelischen Christophoruskirchengemeinde in Altwarmbüchen hingegen finden weiterhin keine Gottesdienste statt – vorerst bis zum 21. Februar, wie die Gemeinde mitteilt. Allerdings sei ein alternativer ökumenischer Kindergottesdienst geplant, bei dem es zu den Wochenenden eine Kleinigkeit zum Mitnehmen gebe. „Es wird ganz bunt werden, mal gibt es eine Geschichte, mal etwas Kreatives zum Basteln oder auch etwas ganz anderes“, sagt Diakon Philipp Lerke. Ausgelegt werden die Dinge an der Christophoruskirche, wo es auch eine Andacht für Erwachsene zum Mitnehmen gibt.

Von Janna Silinger