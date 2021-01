Isernhagen K.B.

Vorerst bis zum 31. Januar wird es in der Kirche St. Marien in Isernhagen F.B. keinen Präsenzgottesdienst mehr geben. Darauf weist die Gemeinde hin. Zu den ursprünglich angekündigten Gottesdienstzeiten, sonntags um 10 Uhr, wird die Kirche für eine individuelle Andacht und zum persönlichen Gebet geöffnet sein. Außerdem liegen Texte zum Mitnehmen aus. Außerdem öffnet die Kirche mittwochnachmittags jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr.

Zudem weist die Gemeinde auf ihre Nachbarschaftshilfe „ St. Marien hilft!“ hin. Menschen, die in der Pandemie Unterstützung benötigen, können sich unter den Rufnummern (0 51 39) 9 82 59 01 oder (01 74) 7 61 67 17 an Pastor Karsten Henkmann wenden.

Von Thomas Oberdorfer