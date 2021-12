Isernhagen K.B

Mit dem Mehrgenerationenprojekt wollte die St.-Marien-Kirchengemeinde eigentlich Jung und Alt zusammenbringen. Doch die angespannte Corona-Lage verhindert das. Den für Sonntag, 5. Dezember, geplanten Projektauftakt hat das Jugendteam der Gemeinde nun abgesagt – und will ihn im Frühjahr nachholen.

Die Kindergruppe Kids Club trifft sich am Mittwoch, 8. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr. Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren können dann ab 16 Uhr im Gemeindehaus Plätzchen backen. Angepasst an die aktuellen Umstände gibt es die „Kinderkirche kreativ“ am Sonnabend, 4. Dezember, anders als gewohnt statt. Ab 10 Uhr singen die Familien eine halbe Stunde lang Weihnachtslieder unter freiem Himmel. Anschließend gibt es eine kleine Geschenktüte für die Kinder. Abgesagt sind auch das Gemeindefrühstück am Freitag, 3. Dezember, und die PC-Sprechstunde.

Von Max Baumgart