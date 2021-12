Isernhagen K.B

Das war mal ein ungewöhnliches Weihnachtskonzert in der St. Marienkirche in Isernhagen K.B: Statt „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ erklangen neben dem Adventskranz „Weihnachtslieder für Landratten“ und „Weihnachtslieder für Seemänner“. Die nämlich hatten der Shanty-Chor Isernhagen und der Shantychor Störte-Bäcker der Bäckerinnung Hannover unter der Leitung von Monika Meyer-Dutz für ihren Auftritt am dritten Adventssonnabend eingeübt.

Shanty-Konzert in der Kirche statt auf dem Weihnachtsmarkt

„Eigentlich wollten wir auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt auftreten“, verriet der charmante und verschmitzte Moderator Fritz Cremer. „Aber der musste wegen Corona ja abgesagt werden.“ So seien die Chöre froh, in der Kirche auftreten zu können. Und was die Seefahrt und deren Lieder auch ganz viel mit der Weihnachtszeit und dem Weihnachtsfest zu tun hat, das erläuterte der Leiter des Shanty-Chores Isernhagen auch. Noch vor dem ersten Lied spannte er den Bogen vom Motto des Konzerts „St. Niklas war ein Seemann“ zum Tagesheiligen des 6. Dezembers. Denn der Heilige Nikolaus beschenkt nicht nur Kinder – dieser ist auch der Schutzpatron der Seeleute.

„Sankt Niklas war ein Seemann, er liebte Wind und Meer. Und alle Jahr zur Winterzeit, fährt er Millionen Meilen weit vom Land der Sterne her“: So sang es Freddy Quinn 1972 auf seinem Weihnachtsalbum – und so erklang es auch in St. Marien. Kühl wars zwischen den Kirchenmauern. Doch die angekündigten Lieder für Landratten wie „Über uns der blaue Himmel“, „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ und „La Paloma“ erwärmten die Herzen der Zuhörer im Nu. Sogar sanftes Schunkeln in den Kirchenbänke war zu sehen. Und umso schwerer fiel es dem Publikum, Cremers Bitte zu entsprechen und nicht nach jedem Lied zu klatschen. „Dürfen wir jetzt?“ erklang die Frage ein ums andere Mal.

Kindheitserinnerung und Sehnsucht nach der Familie

Auch für Pastor Karsten Henkmann gehörten – zumindest in seiner Kindheit – Shantys zur Weihnachtszeit, wie er in seiner Predigt verriet: „Wenn unsere Eltern Besuche machen waren, dann konnten meine Schwester und ich im Wohnzimmer Platten auflegen. Und unsere Lieblingsplatte war ein Doppelalbum mit Shanty- und Seemannsliedern.“ Weihnachten als emotionales Fest im Kreise der Familie erleben, mit geschmückten Tannenbaum, trautem Beisammensein und glänzenden Kinderaugen: Dass das für Seeleute häufig nicht möglich war und ist – davon kündeten sehnsuchtsvoll und melancholisch „Lieder für Seemänner“ wie die „Weihnachtshafenwache“ oder „Buten is Wiehnacht“ im zweiten Teil des Programmes.

Und dann hatten sich doch zwei Lieder eingeschlichen, die nichts mit Seefahrt zu tun haben, aber einfach schön sind: Das gerade von Kinder geliebte „In der Weihnachtsbäckerei“, das Cremer beim Waffelbacken mit seiner Frau in den Sinn gekommen war und das die Sanges-Seebären inbrünstig schmetterten. Und der kirchliche Weihnachts-Gottesdienst-Klassiker „Oh Du Fröhliche“, den auch die Besucher mitsangen – mit aufgesetzten FFP2-Masken und voller Vorweihnachtsstimmung.

Von Sandra Köhler