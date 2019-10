Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Am Sonntag, 27. Oktober, ist Schluss: Mit einem Gottesdienst wird Pastor Jens Seliger ab 15 Uhr in Kirchhorst verabschiedet. Damit endet seine achtjährige Tätigkeit an der St.-Nikolai-Gemeinde. Wir haben uns mit dem Seelsorger zu einem Gespräch getroffen.

Seit acht Jahren sind Sie Pastor der St.-Nikolai-Gemeinde. Warum gehen Sie weg?

Ich habe schon länger überlegt, was ich in den letzten Amtsjahren noch machen möchte. Bis zu meiner Pensionierung muss ich noch acht Jahre arbeiten. Wenn man noch einmal etwas Neues anfangen will, dann jetzt. Darum habe ich zugegriffen, als mir eine neue Stelle angeboten wurde.

In Hannover werden Sie keine eigene Gemeinde haben. Fällt im Südosten der Landeshauptstadt ein Pastor aus, dann werden Sie ihn vertreten. Ist das nicht ein Schritt zurück für einen Seelsorger?

Nein, im Gegenteil. Ich habe jetzt 30 Jahre lang als Gemeindepastor gearbeitet. Der Wechsel hat etwas Befreiendes. Ich begreife ihn als Chance, genau das zu tun, für das ich einmal ausgebildet wurde. Als Prediger für die Menschen da zu sein. In den Gottesdiensten, bei Taufen, bei Hochzeiten und natürlich auch bei Beerdigungen. Das sind unsere Kernkompetenzen, und die erfordern ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Flexibilität. So möchte ich arbeiten.

Und die Arbeit in und mit der Gemeinde: Wird Ihnen die nicht fehlen?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es Stand heute einfach noch nicht.

Ihr Start in Kirchhorst verlief nicht wirklich rund. In die Zeit fällt die Trennung von der beliebten Diakonin Hermine Jany.

Ich weiß, dass diese Trennung häufig an meiner Person festgemacht wird. Aber so ist es nicht gewesen. Es war eine Entscheidung des Kirchenvorstandes und nicht von mir. Ich war nur ein Mitglied des Gremiums.

Und warum musste Jany gehen? Sie war doch vor allem bei den Jugendlichen sehr beliebt.

Zu der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gehört zweierlei: für sie da zu sein und sie an den Glauben heranzuführen. Über Personalangelegenheiten darf ich aber nicht sprechen. Das liegt lange zurück, und dabei sollte man es belassen. Wichtig ist, dass wir jetzt mit Judith Schoppe eine sehr gute Diakonin gefunden haben. Die macht das einfach super. Und erstmals kümmert sich in der Gemeinde die Diakonin in Vollzeit um die Kinder und Jugendlichen. Das ist ein großer Schritt voran und zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist.

In der Gemeinde haben Sie aber auch viel Gegenwind erfahren.

Ja, aber auch viel Zustimmung. Das ist manchmal so in einer Gemeinde. Aber das erlebe nicht nur ich, das erleben viele Pastoren. Einige Leute können mit einer Person etwas anfangen, andere nicht.

Wenn Sie die acht Jahre in Kirchhorst Revue passieren lassen: Welche besonderen Momente bleiben in Erinnerung?

Etliche. Privat sicher die Konfirmation meines Sohnes in der Kirche und die Silberhochzeit mit meiner Frau Christiane. Die haben wir hier gefeiert. Dazu die vielen besonderen Gottesdienste. Sei es in der Kirche oder auch außerhalb. Auf dem Reiterhof, auf dem Bio-Hof oder auch die Tauffeste am Altwarmbüchener See. Und natürlich die Umgestaltung der Kirche, die lebendige Arbeit mit den Konfirmanden, die Zehnt-Feste und die Veranstaltungen des Vereins JuKi.

Wissen Sie schon, wo Sie zuerst in Hannover arbeiten werden?

Ja. Ich übernehme Vakanzen in den Gemeinden der Gnadenkirche in Mittelfeld und der Melanchtonkirche im Stadtteil Bult.

Mit welchem Wunsch treten Sie Ihre neue Arbeitsstelle an?

Ich würde mich freuen, wenn ich meine Gaben in der Begegnung mit Menschen in den Kirchengemeinden einbringen könnte.

Und Ihr Abschiedswunsch für die St.-Nikolai-Gemeinde?

Was wäre Kirchhorst ohne die Silbe „Kirch“? Es wäre nicht mehr unser Kirchhorst. Es ist wichtig, dass diese schöne Kirche und unser Glauben Mittelpunkt des Ortes bleiben.

Seligers erste Pfarrstelle war in Südafrika Pastor Jens Seliger ist 58 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Geboren wurde er in einem kleinen Ort in der Nähe von Nienburg. Seit 30 Jahren arbeitet er als Seelsorger, zu Beginn im Ausland. Seine erste Pfarrstelle trat er in einem Township in Durban in Südafrika an. Seit dem Jahr 2000 war er in verschiedenen Gemeinden in Deutschland, in den vergangenen acht Jahren bei St. Nikolai in Kirchhorst.

Neuer Pastor soll im Frühjahr 2020 beginnen Nach acht Jahren als Pastor verlässt Jens Seliger die St.-Nikolai-Gemeinde gen Hannover. Die Suche nach seinem Nachfolger für Kirchhorst und Neuwarmbüchen soll schnell zum Abschluss kommen. Aktuell erstellt der Kirchenvorstand ein Profil für die Ausschreibung der Pastorenstelle in Kirchhorst. Zum 1. November wird diese veröffentlicht, sie läuft einen Monat. Die Stelle wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben. „Es ist aber guter Brauch, dass einige Wochen Vakanz vorgesehen werden, damit sich die Gemeinde von ihrem Pastor verabschieden und für die Nachfolgerin oder den Nachfolger öffnen kann“, erläutert Kirchenkreissprecherin Andrea Hesse. Während der Vakanz übernimmt Pastor Karsten Henkmann aus St. Marien in Isernhagen K.B. die Begleitung des Kirchenvorstandes. Bei Beerdigungen und anderen kirchlichen Amtshandlungen wird ab November außerdem ein sogenannter Gastdienstler, Pastor i. R. Bernd Böhme, für drei Monate in Kirchhorst tätig. Über die Stellenbesetzung entscheidet der Kirchenvorstand. Superintendent Holger Grünjes rechnet damit, dass die Pastorenstelle in St. Nikolai im zeitigen Frühjahr neu besetzt werden kann.

Von Thomas Oberdorfer