Kirchhorst

Der Abdruck an den Wänden in der Leichenhalle in Kirchhorst ist noch deutlich zu sehen: Zig Jahre hatten in dem kleinen Raum auf dem alten Friedhof von St. Nikolai teils 400 Jahre alte Grabsteine ihr Dasein gefristet. Doch schon mehr als 20 Jahre ist die Leichenhalle nur noch eine Lagerstätte – die großen Sandsteinexemplare verschwanden im Versteck hinter allerlei Kirchenmaterial. Dank vieler Spenden und dem Einsatz ihrer Kirchenhistoriker hat die St.-Nikolai-Kirchengemeinde nun ein Stück Geschichte wieder in die Öffentlichkeit geholt.

130 Jahre stellte nur eine Familie die Pastoren

Die Grabsteine erzählen Dorfgeschichte. Mehr als 130 Jahre lang, so lässt es sich an den extra dafür angebrachten Infoschildern ablesen, lag beispielsweise das Pastorenamt in den Händen nur einer einzigen Familie: der Bokelmanns. „Den Pastoren ging es damals in Kirchhorst richtig gut“, sagt Klaus Busch, der sich wie kaum ein anderer mit der Geschichte von St. Nikolai auseinandergesetzt hat. Rund die Hälfte der Flächen im Dorf gehörten damals der Kirche. Die Familie von Cramm hatte das Recht, den Pfarrer förmlich in sein Amt einzuführen und mit Kirche und Pfarrgut zu belehnen. Sie durfte auch den Zehnten bei den Bewohnern in Großhorst und Kirchhorst einziehen. Entsprechend begehrt war die Pastorenstelle im Dorf.

An den alten Grabsteinen hängen Übersetzungen der Inschriften. Quelle: Carina Bahl

Der älteste Grabstein, der sich nun vor der Leichenhalle befindet, stammt aus dem Jahr 1621 – im Andenken an Bernhardus Bokelmann und seine Frau Margarete Poppen. Ein Kindergrabstein aus dem Jahr 1736 gehört wenige Meter nicht weniger zu den besonderen Exemplaren, die nun an der Außenwand mit einer Infotafel versehen sind. Dieser ist Karl-Heinrich Klapperott gewidmet, Sohn des Pastors Anton Ludolph Klapperott. Das Kind starb im Alter von nur drei Jahren. „Es ist schon außergewöhnlich, dass man damals für ein Kind einen eigenen Grabstein mit lateinischer Schrift vorgesehen hat“, betont Klaus Gutsch, der den Friedhof für St. Nikolai verwaltet. Nicht zuletzt, weil zu jener Zeit ja kaum jemand lesen konnte.

Die Übersetzung der Schrift war nicht einfach – letztlich brauchte es Unterstützung von Philologen dreier Universitäten, um den ungefähren Wortlaut zu erfahren, der in „barockem, schwülstigem Latein“ niedergeschrieben wurde, wie es die Experten nennen. „Ihrem lieben Sohn (...), der zu Größerem geboren (...) und einem verfrühten Tode erhoben wurde, haben seine tieftraurigen Eltern dieses Denkmal setzen lassen“, heißt es in der Übersetzung. Ein anderer Grabstein erinnert an den „Schullehrer zu Altwarmbüchen“ Jürgen Henric Kracke, der Anfang des 19. Jahrhunderts starb.

Auch vor und in der St.-Nikolai-Kirche sind die prunkvollen Grabsteine zu sehen –wie hier auf dem Grab der Familie Grethe. Quelle: Carina Bahl

Insgesamt 17 mehrere Hundert Jahre alte Grabsteine standen bis ungefähr 1970 direkt vor der Kirche an der Steller Straße. Aus Sorge vor Verwitterung durch sauren Regen wurden sie schließlich in die Leichenhalle und in die Kirche gebracht. Der größte von ihnen – mindestens drei Meter hoch – steht jedoch auch heute noch draußen. „Die Familie Grethe wollte ihn lieber genau dort stehen lassen“, weiß Busch – und zeigt auf den prunkvollen Stein, der den Landwirt herrschaftlich mit Handschuhen und Hut in Szene setzt.

Wer St. Nikolai virtuell erkunden will, kann den QR-Code auf der Tafel scannen. Quelle: Carina Bahl

Virtueller Rundgang durch St. Nikolai auf der Homepage möglich

Dass die anderen Grabsteine es aus der Leichenhalle hinaus geschafft haben, sei Spenden von Gemeindemitgliedern und der Unterstützung der Treuhandstelle für Dauergrabpflege zu verdanken, sagt Gutsch. „Uns war es wichtig, dass sie nicht irgendwo vermoosen, sondern für alle zugänglich sind“, sagt Pastorin Jessica Jähnert-Müller.

Aber auch auf anderen Wegen versucht St. Nikolai, die Geschichte der Kirche für die Isernhagener erfahrbar zu machen. Auf einer Infotafel findet sich ein QR-Code und der Verweis auf die Homepage www.nikolai-online.de/unsere-kirche.html. Dort gibt es nicht nur viele historische Infos, sondern auch einen virtuellen Rundgang per 3-D-Scan durch die Kirche.

Wer es lieber persönlich mag: Die St.-Nikolai-Kirche steht Besuchern täglich von 11 bis 16 Uhr offen – zur Sommerzeit sogar bis 18 Uhr. „Nur im ersten Lockdown vor einem Jahr war die Kirche zwischenzeitlich geschlossen“, sagt Jähnert-Müller.

Von Carina Bahl