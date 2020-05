Der Kirchenvorstand hat sich entschieden: Veranstaltungen in der Kirche von St. Nikolai in Kirchhorst wird es aufgrund der beschränkten räumlichen Voraussetzungen vorerst nicht geben. Dafür soll es Open-Air-Veranstaltungen geben. Am 17. Mai stellt sich die angehende Pastorin, Jessica Jähnert-Müller, vor.