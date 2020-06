Isernhagen

„Radar!“ heißt das onlinebasierte Bürgerbeteiligungsinstrument, mit dem Radfahrer in Isernhagen während des diesjährigen Stadtradelns melden können, was ihnen unterwegs auffällt. Das können Straßenschäden ebenso sein wie unübersichtliche Verkehrsführungen, die dann auf einer virtuellen Karte angezeigt werden. Direkt nach der Meldung auf der Internetplattform erfährt die Gemeinde automatisch per E-Mail davon – und kann reagieren. Eine gute Möglichkeit, gemeinsam die Bedingungen für den Radverkehr in Isernhagen zu verbessern.

Per App lässt sich Mangelstelle auf Karte markieren

„Radar!“ ist ein Tool, das das Städtenetzwerk Klima-Bündnis im Rahmen des Stadtradelns entwickelt hat. Die Bedienung ist einfach: Erst muss man sich auf der Website www.radar-online.net registrieren, dann kann man die Augen offen halten. Wer sich bereits im vergangenen Jahr angemeldet hatte, muss sich nicht neu registrieren. Alle Nutzer der Stadradeln-App können störende oder gefährliche Stellen direkt vor Ort per GPS melden, indem sie einfach einen virtuelle Stecknadel samt Beschreibung des Problems auf die virtuelle Straßenkarte setzen. Auch das Hochladen eines Fotos ist möglich.

Anzeige

Doch nicht nur Kritik, auch Lob ist erwünscht: Wer sich als Radfahrer an dem ein oder anderen Platz besonders gut aufgehoben fühlt, darf einen Daumen-hoch-Pin setzen und beschreiben, was ihm gut gefällt. Das können Bürger anderer Kommunen dann auch sehen und sich daran orientieren. Die App ist nicht als kommunikative Einbahnstraße gedacht: Wenn der Status der Meldung sich ändert, sie also etwa auf „in Bearbeitung“ gesetzt wird, erhält der Melder eine Nachricht per E-Mail. Die Kommune Isernhagen kann zudem bei den aufmerksamen Bürgern nachfragen, sich bedanken und auch eigene Meldungen anlegen – etwa, um geplante Maßnahmen zu kommunizieren.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch die Routen der Fahrradregion sind per App abrufbar

Die Gemeinde Isernhagen hatte „Radar!“ 2019 erstmalig genutzt. „Insgesamt kamen darüber zwölf Hinweise“, sagt Dirk Schneemann von der Abteilung Umwelt und Grün: „Diese Meldungen sind im letzten Jahr in das Radverkehrskonzept eingeflossen.“ Die Maßnahmen des Konzeptes sollen nach Priorität umgesetzt werden. Sicherheitsrelevante Fälle wurden und werden auch weiterhin direkt an den Baubetriebshof, die Tiefbauabteilung und an das Ordnungsamt weitergeleitet: „Radar! gibt uns die Möglichkeit, das Radnetz auch weiterhin zu verbessern“, sagt Schneemann. Hinweise, die in diesem Jahr eingehen, sollen zunächst darauf geprüft werden, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen schon im Radverkehrskonzept berücksichtigt sind.

Übrigens lohnt auch ein zweiter App einen Blick: „Bike Citizens“ ist eine kostenlose Fahrrad-App, über die die Region Hannover die Routen der nahezu 1000 Kilometer langen Fahrradregion Hannover zur Verfügung stellt. Sie kann im Apple AppStore und im Google PlayStore heruntergeladen werden.

Stadtradeln vom 7. bis 27. Juni: Isernhagen ist dabei Trotz der Corona-Pandemie findet das Stadtradeln auch im Jahr 2020 statt – in Isernhagen vom 7. bis 27. Juni. Bis Mittwochmittag hatten sich in Isernhagen 56 Radfahrer angemeldet, es dürfen gerne noch mehr werden. 2019 waren es gemeindeweit insgesamt 431 Teilnehmer gewesen. Diese hatten in neun Teams 37.425 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt und damit 5314 Kilogramm Kohlendioxid eingespart. Wegen des Corona-Virus gibt es beim Klimabündnis-Wettbewerb in der Region Hannover diesmal weder eine gemeinsame Auftaktveranstaltung noch Gruppenfahrten. Neu ist aber ein eigener Schulwettbewerb, bei dem die Region mit dem Umweltzentrum Hannover kooperiert. Wer sich und der Umwelt etwas Gutes tun will, kann sich unter www.stadtradeln.de/isernhagen anmelden.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler