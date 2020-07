Altwarmbüchen

Die Enttäuschung bei den Initiatorinnen der Elterninitiative Kita Fuchsbau ist groß. Ihren Plänen für eine naturnahe Kita für 32 Kinder haben zwei Fachausschüsse des Isernhagener Rates eine Absage erteilt – zumindest, solange die Initiative an dem geplanten Standort an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen festhält. Einen neuen Standort zu finden könnte sie sich aber nicht vorstellen, sagt Initiatorin Gretha Burchard. „Wir haben ja vorher schon monatelang nach einem Gebäude gesucht.“

In einer gemeinsamen Sitzung haben die Mitglieder des Sozial- und des Finanzausschusses der Gemeinde am Montagabend mehrheitlich dafür gestimmt, die Elterninitiative zwar grundsätzlich zu fördern – allerdings nur, wenn sie einen anderen Standort für die Einrichtung findet. Diesen Weg hatte auch die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage empfohlen. Nun entscheidet der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, ob er sich der Empfehlung der Ausschüsse anschließt.

Der Garten würde den Kindern viel Platz zum Spielen bieten. Quelle: Lisa Höfel

Konflikte unter den Grundstückseigentümern

Dem Votum der Ausschüsse war eine lange Diskussion im nicht öffentlichen Teil der Sitzung vorausgegangen. Bei der öffentlichen Debatte drückten sich die Politiker dann sehr vorsichtig aus. Von „privatrechtlichen Besonderheiten“ sprach Gudrun Krone-Höpfner ( SPD), Vorsitzende des Sozialausschusses. Und auch ihr Parteikollege Herbert Löffler aus dem Finanzausschuss merkte an: „Es gibt eine Konfliktsituation, und ohne eine Klärung habe ich Probleme damit.“

Hintergrund ist ein Eigentümerstreit. Denn Burchard und ihr Bruder haben zwar das 290 Quadratmeter große Einfamilienhaus geerbt, das sie an die Kita vermieten wollen. Doch das Gebäude befindet sich auf einem größeren Grundstücksareal, das einer Eigentümergemeinschaft gehört. Zu dieser zählen auch die Geschwister.

Reichen die Parkplätze?

Während einige interessierte Eltern als Unterstützer zur Ausschusssitzung kamen, sieht einer der Miteigentümer des Grundstücks das Vorhaben kritisch. „Ich finde das Konzept klasse, es passt nur nicht an diesen Standort“, sagt er auf Anfrage. Es gebe zu wenige Parkplätze, um 32 Kinder zur Einrichtung zu bringen. Außerdem habe sich die Eigentümergemeinschaft auch noch nicht geeinigt, wie sie mit dem restlichen Grundstücksareal verfahren wolle, auf dem sich unter anderem noch ein abbruchreifes Bauernhaus befindet.

Die Elterninitiative will nun zunächst die Ratsentscheidung abwarten. „Dann müssen wir überlegen, was am sinnvollsten ist“, sagt Burchard. Zwar hatte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Helmut Lübeck ( CDU), angekündigt, die Gemeinde werde die Elterninitiative bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützen. Doch die Initiative wolle wahrscheinlich nicht noch einmal von vorn anfangen, so Burchard. „Wir haben langsam nicht mehr so viele Nerven übrig.“

Über den Antrag zur Förderung der Elterninitiative entscheidet der Rat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, ab 18.30 Uhr im Schulzentrum am Helleweg in Altwarmbüchen.

Von Johanna Stein