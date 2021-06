Isernhagen

Die erste Abendmusik nach der monatelangen Corona-Zwangspause ist ein echter Erfolg gewesen, nun lädt die Stiftung St. Marien Isernhagen zum nächsten Konzert ihrer Reihe ein. Am Sonntag, 11. Juli, spielt die Musik dieses Mal in einem Garten in Isernhagen N.B., Auf dem Windmühlenberge 6. Zu Gast ist das Duo Plurachorda mit Cellist Roland Baumgarte und Gitarrist Leonhard Brandstetter. Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Roland Baumgarte und Leonhard Brandstetter spielen Vivaldi

Auf dem Programm für den Abend stehen Werke aus unterschiedlichen Musikepochen, unter anderem von Vivaldi, Torelli, Villa-Lobos, Granados.

Roland Baumgarte wurde an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover bei Horst Beckedorf zum Instrumentallehrer und Orchestermusiker ausgebildet. Er ist als Solocellist und in verschiedenen Ensembles engagiert, aber auch als Chorleiter in der Region bekannt. An der Musikschule Isernhagen & Burgwedel sowie der Musikschule Wedemark weckt er bei Kindern und Erwachsenen Sympathien für das Cellospielen.

Leonhard Brandstetter wiederum studierte Gitarre an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Die Teilnahme an Meisterkursen rundete seine Ausbildung ab. Engagements führten ihn über Deutschland hinaus unter anderem nach Spanien und Portugal. Neben seiner Konzerttätigkeit als Solist und Begleiter in kammermusikalischen Besetzungen unterrichtet er als Privatlehrer.

Eintritt zur Abendmusik ist frei, Spenden erwünscht

Wie immer wird das Konzert der Stiftung St. Marien um Momente der Stille, ein gemeinsames Vaterunser und ein abschließendes Segenswort ergänzt. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich und möglich ab Montag, 5. Juli, unter Telefon (0511) 774481. Maximal 50 Besucherinnen und Besucher können dabei sein – es gilt eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Abendmusik wird gebeten. Wer lieber einen Betrag überweisen möchte, findet Informationszettel am Konzerttag ausliegen. Bei Regen zieht das Konzert in die St.-Marien-Kirche in K.B. um.

Von Carina Bahl