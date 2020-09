Im Garten statt im Kirchraum: Die Stiftung St. Marien bittet zum nächsten Konzert der Reihe Abendmusik –diesmal in einen Garten in Isernhagen N.B. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber zwingend erforderlich.

