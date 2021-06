Neuwarmbüchen

Was die Burgwedeler Störche in Wulfshorst können, können die Isernhagener schon lange: Das hat sich wohl das Storchenpaar gedacht, dass im einzigen kommunalen Nest der Gemeinde Isernhagen jetzt Nachwuchs zur Welt gebracht hat. Gleich drei Jungtiere sind in der Nisthilfe auf dem Gelände des Pumpwerks in der Gartenstadt Lohne zu entdecken.

Nisthilfe ist in Kooperation mit der Bürgerstiftung entstanden

Kommunale Grundstücke in Isernhagen sind also nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren sehr beliebt. Die Nisthilfe war im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Bürgerstiftung, der Umweltschutzbeauftragten der Gemeinde und Reinhard Löhmer, Weißstorch-Beauftragter der Region Hannover, entstanden. „Es freut mich sehr, dass die Nisthilfe nun eingeweiht wurde“, sagt die Umweltschutzbeauftragte Elke Freytag.

Revierkämpfe andernorts: Weitere Nisthilfen helfen nicht

Doch leider verläuft die Aufzucht der Storchenjungtiere nicht überall in der Gemeinde so sorgenfrei wie in der Gartenstadt Lohne. Im Storchennest in K.B. konnten laut Löhmer zwar zwei Jungtiere entdeckt werden, in H.B. und F.B. ist die Brut aber nach Kämpfen gescheitert und in den beiden Nestern in N.B. noch nicht gesichert. Der Experte warnt jedoch davor, Revierkämpfen der Weißstörche durch ein Angebot weiterer Nisthilfen zu begegnen. Die Grenze der Besetzung mit Weißstörchen ist in Isernhagen schon weitgehend erfüllt und die Schaffung zusätzlicher Nisthilfen kann die Situation für standorttreue Brutpaare und das Aufwachsen der Jungstörche durch Konkurrenten erschweren.

Von Carina Bahl