Isernhagen K.B

„Eingewiesen am 9.10.1941, Pflegeanstalt Lüneburg, ,Kinderfachabteilung‘. Ermordet am 21.3.1942“: Diese Inschrift trägt der erste Stolperstein in der Gemeinde Isernhagen, der am Mittwochmittag an der Dorfstraße in Höhe der Hausnummern 80/82 von Projektinitiator Gunter Demnig verlegt wurde. Die kleine Messingtafel erinnert an das Schicksal des kleinen Jungen Friedrich Daps – sein Elternhaus fand sich an dieser Adresse, ist jedoch bereits abgerissen. Als „erziehungsunfähig“ eingestuft, wurde der Junge in der NS-Zeit Opfer der sogenannten „Kinder-Euthanasie“.

Premiere in Isernhagen: Kerzenlicht und weiße Rosen schmücken den Stolperstein, der an Friedrich Daps aus K.B. erinnert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Rund 30 Personen waren am Mittwoch dabei, um des Jungen zu gedenken. „Mit der Tafel erhält Friedrich die Wertschätzung, die ich mir für ihn gewünscht habe“, sagte sein Cousin Walter Daps, der sich für die Verlegung eingesetzt hatte. „Die Tafel aus Messing setzt ein Zeichen und trägt eine besondere Botschaft“, sagte Bürgermeister Tim Mithöfer (CDU). Demnig ist seit vielen Jahren unterwegs, um mit seinen Stolpersteinen die Opfer der NS-Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Auch der kleine Friedrich Daps, der nicht einmal zehn Jahre alt werden durfte, bleibt nun präsent in Isernhagen – mit einem Stein, der zum Nachdenken anregt.