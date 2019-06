Isernhagen HB

Lebensweisheiten in deutsche Texte und Folk, Rock und Blues verpackt – das ist Stoppok. Seit 1982 ist der Sänger und Songwriter musikalisch unterwegs – mit der gleichnamigen Band und solo. Am Sonnabend, 22. Juni, tritt Stoppok solo in der Blues Garage in Isernhagen H.B. auf, die gerade ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat. Er verspricht dabei einen Abend mit Tiefgang.

Angefangen hat der heute 63-Jährige dereinst als Straßenmusiker, doch schnell eroberte er die Bühnen. Mit Liedern wie „Dumpfbacke“, „Tanz (beweg’ dein Herz zum Hirn)“ und „Cool durch Zufall“ wurde er in den Neunzigerjahren bekannt. Markenzeichen des gebürtigen Esseners sind sein großartiges Gitarrenspiel und seine nachdenklichen, bisweilen ironischen Texte. Stoppok singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei immer wieder neu als kritischer Betrachter seiner Umwelt.

Mehr als 20 Alben, zwei DVDs sowie die von ihm komponierte Film- und Theatermusik machten Stefan Stoppok im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Im Jahr 2016 erhielt er den Deutschen Weltmusikpreis RUTH, 2015 wurde er mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Rubrik „Chanson/Lied/Kunst“ ausgezeichnet. Das Publikum darf gespannt sein auf einen Abend mit viel Niveau und voller Sprachpoesie.

Das Konzert in der Blues Garage, Industriestraße 3-5 in Isernhagen H.B., beginnt am Sonnabend, 22. Juni, um 21 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Tickets können zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden. In der HAZ-/NP-Geschäftsstelle, Im Mitteldorf 17 in Großburgwedel, sind Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis zuzüglich der Vorverkaufsgebühr erhältlich.

Von Gabriele Gerner