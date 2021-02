Kirchhorst

Was als Kontrolle der Corona-Verordnung begann, endete am Freitagabend gegen 22.45 Uhr mit einem demolierten Streifenwagen. Los ging es gegen 22.30 Uhr mit einem Hinweis bei der Polizei. Den Beamten des Kommissariats Großburgwedel wurde ein Treffen von Jugendlichen am Kirchhorster See gemeldet. Augenscheinlich – so der Tippgeber – trafen sich dort Jugendliche und verstießen gegen die geltenden Corona-Vorschriften.

Polizei stellt Beweismaterial sicher

Als die Beamten im Bereich des Sees eintrafen, stellten sie ihren Wagen auf einem Parkplatz ab und machten sich zu Fuß auf den Weg zu der Gruppe. Die Jugendlichen entdeckten die Polizisten jedoch frühzeitig und rannten in verschiedene Richtungen davon. Daraufhin machten die Beamten kehrt und gingen zurück in Richtung ihres Wagens. Bereits aus der Ferne hörten sie dann „dumpfe Aufprallgeräusche“ aus Richtung des Fahrzeuges. So vermerkten sie es in ihrem Bericht. Am Wagen angekommen stellten die Polizisten fest, dass das Auto von mehreren Steinen getroffen worden war. Diese hatten einen Durchmesser von drei bis vier Zentimetern. In der Nähe des Tatorts kontrollierten die Beamten anschließend noch „mehrere Jugendliche, beziehungsweise Heranwachsende“, heißt es im Polizeibericht weiter. Außerdem wurde Beweismaterial im Bereich des Streifenwagens sichergestellt.

Die Polizei beziffert den entstanden Schaden mit 2000 bis 3000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer