Isernhagen F.B

Die Ausläufer des Sturms „Sabine“ haben der Ortsfeuerwehr Isernhagen F.B. am Dienstagabend noch einen Einsatz beschert: Auf einem Grundstück an der Straße Am Lohner Hof mussten die Ehrenamtlichen ab etwa 21.15 Uhr eine Gartenhütte sichern.

Das rund 2 mal 2 Meter große Gerätehaus verfügte laut Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Dirk Leifers zwar über ein komplettes Fundament. Als Schwachpunkt erwies sich jedoch die Verschraubung zwischen dem Fundament und den Blechwänden. Diese hatte sich im Sturm gelöst, die Hütte drohte aus dem Garten zu fliegen.

Mit Spanngurten gesichert

Um Schäden zu vermeiden, trugen die Feuerwehrleute die komplette Hütte in den Windschatten des Hauses und sicherten sie dort mit Spanngurten. Die 14 Einsatzkräfte konnten nach etwa einer Stunde wieder ins Gerätehaus abrücken.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter