Isernhagen

Sturmtief Kirsten hat der Gemeindefeuerwehr am Mittwochnachmittag und -abend eine Reihe von Einsätzen beschert. Immer wieder waren es noch gut belaubte Bäume, die den Sturmböen nicht standhielten.

Zur Galerie Die Sturmböen waren zur stark für die noch gut belaubten Bäume: Tief Kirsten hat in Isernhagen für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt.

In Altwarmbüchen hing unter anderem ein großer Ast vor dem Pflegeheim Renafan gefährlich über dem Fußweg. Von der Drehleiter aus konnten die Feuerwehrleute den Ast beseitigen. Die Drehleiter half auch bei Einsätzen in den Nachbarorten. In Kirchhorst drohte die Krone einer Birke auf den Fußweg an der Steller Straße zu fallen. Gegen 18 Uhr schrillten auch in Isernhagen N.B. die Sirenen. Dort musste die Feuerwehr gleich zu drei Einsätzen an der Straße An der Bues ausrücken. Ebenfalls drei Sturmeinsätze hatte die Feuerwehr H.B. Kurz nach 17 Uhr stürzte ein Baum auf die Burgwedeler Straße, die L381 war für rund eine halbe Stunde gesperrt.

Von Lisa Höfel und Frank Walter