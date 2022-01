Kirchhorst

Mitunter bietet die Corona-Pandemie auch Raum dafür, noch nicht vollendete Projekte anzugehen: Und so hat die gebürtige Rheinländerin Susanne Schieble in Kirchhorst ihren ersten Hannover-Krimi geschrieben. „Beim ersten Lockdown fand ich die Ruhe, den Faden wieder aufzunehmen“, blickt Schieble auf den März 2020 zurück. Denn die Krimi-Idee hatte sie schon eine Weile in der Schublade liegen. Auch der Anfang des Buches war bereits formuliert.

Literaturwissenschaftlerin schätzt Rollenspiel

Aber der Alltag als Dozentin für Erwachsenenbildung mit den Bereichen Deutsch, deutsche und japanische Literatur und interkulturellen Kompetenzworkshops füllte ihr berufliches Leben aus. Als Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Hannover Chado-Kai engagiert sich Susanne Schieble für den kulturellen Austausch beider Länder. Theater spielt sie ebenfalls voller Leidenschaft. Als „Pudernäschen“ feierte sie beispielsweise im Kulturtresen Altwarmbüchen bejubelte Auftritte. Auch beim Improvisationstheater „Improthesen“ ist die 51-Jährige dabei. Es geht alltags daher eher munter als meditativ im fünfköpfigen Schieble-Haushalt zu.

Die promovierte Literaturwissenschaftlerin sprüht vor Energie und Schaffenskraft. Eigenschaften, die auf introvertiertere Gemüter möglicherweise einschüchternd wirken können. Diese Wechselwirkung ebenso wie ein paar Charakteristika von Schieble finden ihren Niederschlag in der tragenden Figur der Hauptkommissarin Williamson. Die ist in der Geschichte gerade von Köln nach Hannover (ausgerechnet!) gezogen und muss einen Mord aufklären. Schieble zeichnet die Protagonistin als rheinische Urgewalt, die so nicht ganz ins weibliche Klischee passt.

Der Maschsee spielt im Krimi von Susanne Schieble ebenso eine Rolle wie andere bekannte Orte in Hannover. Quelle: Ernst Fischer

Karnevalsprinz schwimmt kieloben

Während der Ermittlungen lässt sie die Hauptkommissarin tief in die hannoversche Gesellschaft eintauchen. Die Leiche auch. Die treibt nämlich im hannoverschen Kultgewässer, dem Maschsee. Mordopfer wurde Rechtsanwalt Georg Middelstein, der bis zu seinem Ableben als Karnevalsprinz von Hannover amtierte. „Mit dem Charme eines 1,60 Meter großen Bulldozers findet die Hauptkommissarin schnell heraus, dass das nahegelegene Hotel Lakeside bei der Aufklärung eine Schlüsselrolle spielt. Dort traf sich Middelstein häufig mit wechselnden blonden Begleiterinnen“, schreibt Schieble und jongliert in ihrem Werk ebenso munter wie virtuos mit Klischees. Manche werden gebrochen, manche nicht – die Spielfreude der Theaterschaffenden findet in ihrem literarischem Werk seinen Niederschlag. Schon nach wenigen Sätze wird jedenfalls klar: Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick scheint.

„Hannover Helau“ blickt hinter die Kulissen

„Ja es geht deftig zu“, sagt Schieble, die an ihrem Schreibtisch lustvoll mit Konventionen brach, während das echte gesellschaftliche Leben im Frühjahr 2020 erst einmal zum Erliegen kam. Schieble ist ein schriftstellerisches Talent. Das fand jedenfalls der Hamelner Niemeyer-Verlag, der mit einer sensationellen Reaktionszeit von 30 Minuten auf das Manuskript der Kirchhorsterin reagierte und die Autorin unter Vertrag nahm. Erscheinungstermin ihres Buchs ist der 1. März. Dann kommt „Hannover Helau“ in den Handel, und Lesende können sich mit dem facettenreichen Charakter-Puzzle der hannoverschen Society die Zeit vertreiben und zugleich mit Williamson, deren junger Kollegin Elena Grifo und dem unbeliebten Mitarbeiter Sascha Cohen auf Spurensuche gehen.

„Natürlich habe ich keine Person eins zu eins abgebildet. Ich habe unterschiedliche Charakterzüge kombiniert“, erläutert Schieble die Entwicklung ihres literarischen Personals. Aber die Handlungsorte haben einen hohen Wiedererkennungswert. „Inzwischen bin ich ein bisschen aufgeregt“, berichtet Schieble. Sie ist gespannt, wie ihr 448 Seiten starkes Werk beim Publikum ankommen wird. Der Folgeband ist bereits in Arbeit.

Regionales Buchcover: Die Narrenkappe treibt auf dem Maschsee, im Hintergrund thront das neue Rathaus von Hannover. Quelle: CW Niemeyer Verlag

Information: Das Buch Hannover Helau von Susanne Schieble erscheint am 1. März 2022 im Verlag CW Niemeyer, hat 448 Seiten, kostet 15 Euro und kann unter der ISBN-Nummer 978-3827193803 im Buchhandel bestellt werden.

Von Patricia Chadde