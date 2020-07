Isernhagen H.B

„ Karibik im Wietzeland“: Unter diesem Motto bietet der TSV Isernhagen ab Donnerstag, 9. Juli, 18 Uhr, ein Freiluft-Tanzsportangebot zu karibischen Klängen an.

Aus den Grundschritten des Salsa, Merengue und Bachata erarbeiten die Teilnehmer unter Anleitung von Trainer Shahin Amany den Sommer über auf dem TSV-Sportplatz in H.B. eine kleine Choreografie. Nicht Perfektion, sondern der Spaß soll im Vordergrund stehen. Die Einhaltung der Corona-Abstandsregelung ist dabei Voraussetzung. Die Teilnehmer sollten flache, aber feste Schuhe mitbringen, da auf dem Rasen geübt wird. Barfuß geht es aber auch. Interessierte können per E-Mail an gesundheit@tsvisernhagen.de weitere Informationen erhalten und sich anmelden.

Von Frank Walter